Najlepší na pultoch kníhkupectiev Panta Rhei

Výkonný riaditeľ Miloš Božek hovorí, že „Panta Rhei Awards reflektuje obľúbenosť kníh a spisovateľov u slovenských čitateľov“.

21. apr 2018 o 14:41 Martin Kasarda

Knihy nie sú preteky, aj keď niektoré ukazovatele môžu slúžiť ako porovnateľné parametre. Vo štvrtok 5. apríla 2018 sieť kníhkupectiev Panta Rhei odovzdávala svoje výročné ceny za uplynulý rok.

Najväčšia sieť kamenných kníhkupectiev na Slovensku Panta Rhei prirodzene odovzdáva ceny, ktoré sú spojené nielen s krásnou literatúrou, ale aj s knihami ako takými. Výkonný riaditeľ Miloš Božek hovorí, že „Panta Rhei Awards reflektuje obľúbenosť kníh a spisovateľov u slovenských čitateľov“.

Vyberajú čitatelia

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prvým princípom kníhkupectva je čitateľ. To je človek, ktorý si knihy vyberá a kupuje. Takže prirodzene sa medzi cenami objavuje aj najpredávanejšia kniha roka. Ďalšie ceny vyberajú čitatelia pomocou ankety, ktorá má jednoduché internetové pravidlá.

„Hlasovanie prebieha v šiestich kategóriách, a teda každý spisovateľ alebo knižný titul súťaží iba s ‚konkurentmi‘ vo svojej kategórii,“ hovorí Miloš Božek. „Dávame možnosť získať ocenenie aj jednému z debutantov, ktorí by sa pri dlhoročných spisovateľoch pravdepodobne neprebojovali do užšieho výberu.“

Dokopy za február, keď prebiehal výber nominácií, a následne marec sa do súťaže zapojilo viac ako 23-tisíc hlasujúcich, čo je o tretinu viac, ako to bolo v minulom roku.

A čo novinky v tohtoročnom hodnotení? „Tento rok sme pridali ocenenie Kniha roka v kategórii Životný štýl, keďže sú na Slovensku čoraz obľúbenejšie motivačné či kuchárske knihy,“ hovorí Miloš Božek.

Vyberajú kritici

Už druhý rok pribudli do cien Panta Rhei aj hlasy literárnych odborníkov. „Okrem čitateľskej obľúbenosti chceme vzdať hold aj titulom, ktoré nemusia patriť k najčítanejším, no zaslúžia si špeciálne ocenenie,“ hovorí Lukáš Bonk. „Tak vznikla Cena Literárnej akadémie, kde o víťazovi rozhoduje odborná porota. Rovnako už tradične oceňujeme niektorého zo slovenských spisovateľov za celoživotný prínos do literatúry, prostredníctvom uvedenia do Siene slávy Panta Rhei.“

Akademikov, ktorí Cenu Literárnej akadémie Panta Rhei udeľujú, ste mohli stretnúť v diskusii nad knihami na kávičke či čaji v zložení riaditeľka Literárneho informačného centra Miroslava Vallová, literárny kritik Dado Nagy, publicista a šéfredaktor Magazínu o knihách Martin Kasarda, publicista a komentátor Róbert Kotian, šéfredaktor Knižnej revue Matúš Mikšík. V kategórii Sieň slávy Panta Rhei sa k členom poroty pridal aj výkonný riaditeľ Panta Rhei Miloš Božek.

Tomáš Janovic (zdroj: )

Zo zákulisia môžeme prezradiť, že tento rok sme sa demokraticky nevedeli dohodnúť na jednom titule, a tak sme sa rozhodli pre udelenie dvoch Cien Literárnej akadémie. A do siene slávy sme bez okolkov uviedli človeka, ktorý dokáže pár slovami napísať dokonalý komentár dneška – Tomáša Janovica: „Dostojevskij dnes? Zločin bez trestu.“

Ocenení

Slovenský spisovateľ roka

Dominik Dán

Dominik Dán je pseudonym autora najúspešnejších slovenských detektívnych románov. Ide o kriminalistu, ktorého identitu poznajú len najbližší. Jeho román Červený kapitán bol aj sfilmovaný a Dán spolupracoval aj na scenári seriálu Kriminálka Staré Mesto. Je niekoľkonásobným výhercom Panta Rhei Awards. V roku 2017 vyšli vo vydavateľstve Slovart jeho detektívne romány Cigaretka na dva ťahy a Korene zla.

Slovenská spisovateľka roka

Veronika Homolová Tóthová

Veronika Homolová Tóthová (1980) vlastne nie je povolaním spisovateľka, pretože pracuje ako televízna a rozhlasová reportérka už viac ako osemnásť rokov. Za sériu reportáží získala v rokoch 2008 - 2012 niekoľko novinárskych ocenení. Minulý rok sa stala víťazkou v kategórii Slovenský knižný debutant za knihu Mengeleho dievča, ktorá patrí od svojho vydania k najpredávanejším knihám vôbec.

Slovenský knižný debutant roka

Andrea Kováčová a Diana Lokšová: Moji ovocní kamaráti, Moji zeleninkoví kamaráti

Na začiatku bol nápad: ako naučiť deti rozumieť tomu, čo je zelenina a prečo je dobré ju jesť. Andrea Kováčová (1985), zakladateľka projektu a vydavateľstva Čo dokáže mama, a Diana Lokšová (1982), povolaním architektka, sú spoluautorkami ich prvotiny Moji zeleninkoví kamaráti a čerstvej novinky Moji ovocní kamaráti. Inšpiráciou k napísaniu boli ich vlastné deti počas rodičovskej dovolenky.

Slovenská detská kniha

Miro Jaroš: Tešíme sa na Ježiška (Ikar 2017)

Miro Jaroš: Tešíme sa na Ježiška (Ikar 2017) (zdroj: Archív SME)

Spevák, detský zabávač, herec a moderátor Miro Jaroš sa v knihe Tešíme sa na Ježiška vyberá na cestu za najväčším vianočným darom. Desať dojímavých, vianočných príbehov plných lásky a dobrodružstiev zavedie čitateľa do malej dedinky, v ktorej bývajú súrodenci Lujza a Max. Príbehy v knižke sú inšpirované pesničkami z CD Mira Jaroša Tešíme sa na Ježiška a autorovým detstvom. Knihu ilustroval Adrián Macho.

Slovenská mládežnícka kniha roka

Miroslava Varáčková: Drž ma, keď padám (Slovart 2017)

Miroslava Varáčková: Drž ma, keď padám (Slovart 2017) (zdroj: Archív SME)

Miroslava Varáčková (1981) je skúsená autorka beletrie určenej primárne pre mládež. Príbeh románu Drž ma, keď padám nás zavedie do rodiny, kde Kaťa, Zuzka a Ondro majú už iba otca, no toho v lotérii isto nevyhrali. Pre pijana, gamblera a klamára sú jeho deti na najposlednejšom mieste. Tento román je kruto realistickou výpoveďou o životoch tínedžerov a ich súrodencoch.

Životný štýl

Dušan Kadlec: 100 spôsobov, ktorými si zbytočne komplikujeme život (Kadlec Dušan 2017)

Motivačná literatúra, to sú vhodné návody na použitie toho, na čo návod nie je: života. Dušan Kadlec sa rozhodol venovať motivačným tréningom, on-line poradenstvu a ďalším cestám, ktoré vedú k rozvoju osobnosti. Jeho kniha je knihou o kvalitnom živote, o tom, ako byť šťastnejším a spokojnejším. Je o akceptovaní zodpovednosti za svoj život. A o dôvere v seba samého.

Najpredávanejšia kniha v kníhkupectvách Panta Rhei

Veronika Homolová Tóthová: Mengeleho dievča (Ikar 2016)

Mengeleho dievča je neuveriteľný knižný fenomén. Veronika Homolová Tóthová spracovala životný príbeh Violy Fischerovej, ženy, ktorá prežila Mengeleho pokusy, štyri koncentračné tábory a nakoniec nacistom utiekla. Je to príbeh o odvahe, statočnosti, láskavosti a obetovaní sa, ale aj o zlobe, podlosti a obludnom ponižovaní iných ľudských bytostí. Táto kniha zaznamenáva jej osud i osudy iných ľudí, ktoré by nemali upadnúť do zabudnutia.

Cena Literárnej akadémie

Kornel Földvári (a Peter Krištúfek): O sebe (Literárne informačné centrum 2017)

Kornel Földvári (a Peter Krištúfek): O sebe (zdroj: Archív SME)

Biografiu Kornela Földváriho editorsky pripravil a zostavil spisovateľ Peter Krištúfek podľa záznamu spoločných rozhovorov, ktoré vznikli v rokoch 2007 – 2011. Kornel Földvári v sebe skrýval viacero osobností. Bol spisovateľ, publicista, novinár, teoretik humoru, literárny kritik, riaditeľ divadla a milovník poklesnutej literatúry. Knižná biografia je emotívnou, dramatickou, ale zároveň ironickou a vtipnou výpoveďou o živote človeka zasiahnutého krutosťou fašizmu, päťdesiatych rokov aj normalizácie.

Andrea Bokníková: Potopené duše (Aspekt 2017)

Literárna vedkyňa Andrea Bokníková povyberala roztratené publikované i nepublikované básnické texty dvanástich slovenských poetiek prvej polovice 20. storočia a pripravila ich do čitateľsky atraktívnej podoby. Výsledkom je literárny materiál, ktorý svojou atraktivitou, umeleckou úrovňou aj skúsenostno-myšlienkovým bohatstvom právom patrí k dôležitým príspevkom do mapy našej modernej poézie.

Andrea Bokníková: Potopené duše (Aspekt 2017) (zdroj: Archív SME)

Sieň slávy

Tomáš Janovic

Humorista, aforista, scenárista, básnik, divadelník, človek, ktorý nikdy nemal ďaleko k tomu, aby úsečne, krátko a s britkým vtipom pomenoval veci, ktoré nás pália. Ale hasiť ich nechceme. Tomáš Janovic sa narodil v roku 1937, na svojom konte má vyše 40 kníh pre dospelých aj deti, množstvo scenárov či rozhlasových hier. Majster slova, ktoré zamrazí: „Lup sa najlepšie odnáša v národnej zástave.“