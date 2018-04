Polícia vylúčila cudzie zavinenie v Aviciiho smrti. Jeho hity hrala kostolná veža

Populárneho švédskeho producenta našli mŕtveho. Zostali po ňom nedokončené skladby.

22. apr 2018 o 8:33 Marek Hudec

LONDÝN. BRATISLAVA. Polícia v Ománe vylúčila, že by za smrťou populárneho Avicii-ho bolo cudzie zavinenie. Dídžej a hudobný producent vlastným menom Tim Bergling umrel v piatok v meste Muscat.

„Nemáme podozrenie, že by za jeho smrťou bol kriminálny čin,“ vyjadrili sa príslušné úrady pre Sky News. Príčina smrti je tak zatiaľ neznáma.

V sobotu sa na námestí Sergels Torg v Štockholme stretli tisíce fanúšikov, aby si Aviciiho pripomenuli.

„Nemohli sme správe uveriť,“ hovoria fanúšičky vo videu BBC. „Dlho sme o ňom nepočuli a bol taký mladý.“ Na záberoch vidieť ľudí, ktorí na námestí tancujú na Aviciiho najznámejšie hity. Patril k najúspešnejším súčasným švédskym umelcom, mal len 28 rokov.

Fanúšikovia sa stretli na námestí Sergels Torg v Štockholme. (zdroj: SITA/AP)

Dnes by som tu bez neho nebol

Aviciiho fotka žiarila aj na americkom festivale Coachella. Cez víkend na ňom mal koncert jeho kolega, nórsky producent elektronickej hudby Kygo. Počas vystúpenia sa Aviciiho tvár objavila na obrazovkách.

„Bol mojou najväčšou hudobnou inšpiráciou a vďaka nemu som sa elektronickej hudbe začal venovať,“ hovoril Kygo na pódiu. „Dnes by som tu bez neho nebol. Viem, že inšpiroval mnohých hudobníkov na celom svete. Chcem preto ukončiť svoj set mojou obľúbenou Aviciiho pesničkou.“

Nad festivalom potom zaznela skladba Without You.

Musíme sa rozhodnúť, čo s jeho hudbou spravíme

Aviciiho hity hrala cez víkend dokonca aj kostolná veža v holandskom meste Utrecht. Melódie pesničiek Wake Me Up alebo Without You hrali zvony vysoko nad strechami budov.

Avicii prestal vystupovať v roku 2016 kvôli zdravotným problémom. Odvtedy pracoval na troch nových hudobných nahrávkach v štúdiu. Z nich bol zatiaľ vydaná len jedna. „Pripravovali sme novú hudbu a mala byť tou najlepšou za posledné roky,“ povedal šéf hudobného vydavateľstva Geffen Records Neil Jacobsen pre magazín Variety.

„Bol veľmi nadšený a pracoval tvrdo, aj šestnásť hodín bez prestávky. Niekedy sme ho museli zastaviť, hovorili sme mu: Tim, choď už do postele, dopraj si trochu odpočinku.“

Jacobsen odmietol povedať, čo sa stane so zatiaľ nezverejnenými nahrávkami. V najbližších týždňoch sa chce stretnúť s Aviciiho rodinou. „Musíme porozmýšľať o tom, čo by Tim chcel, aby sme s nimi spravili.“