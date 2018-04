Medziriadky: Literárna súťaž je iba zámienkou

„Píš, niekde začať musíš!“ Organizátori literárneho projektu otvorili aktuálny ročník súťaže so sloganom

23. apr 2018

Literárny projekt Medziriadky pokračuje 9. ročníkom súťaže pre autorov do 26 rokov. Jej finalistov čaká nevšedná odmena: vyučovanie počas prázdnin, špeciálna mena „riadky“ a týždeň so spisovateľmi.

„Píš, niekde začať musíš!“ Organizátori literárneho projektu otvorili aktuálny ročník súťaže so sloganom cieleným najmä na mladých ľudí, ktorí píšu „do šuflíka“ a s kožou na trh sa zatiaľ neponáhľajú. Do súťaže sa do 30. marca mohli zapojiť všetci autori mladší ako 27 rokov so svojimi básňami, krátkymi prózami či dramatickými textami.

Hodnotia riadok po riadku

Texty začínajúcich autorov bude hodnotiť odborná porota, ktorú tvoria okrem iných literárna kritička a teoretička Marta Součková, poetka a prekladateľka Mária Ferenčuhová, spisovateľka Mária Modrovich, básnik, prekladateľ, publicista Petr Borkovec a po novom aj literárna kritička Mária Klapáková. Súťaženie v čomsi ako literatúra však treba brať vždy trochu s rezervou. Medziriadky sa literárnou súťažou nekončia.

„Pre asi päťdesiatku finalistov pripravujeme už tradičné letné literárne sústredenie,“ vysvetľuje organizátorka projektu Katarína Vargová. „Odborná porota bude s mladými autormi v priebehu celého týždňa rozoberať ich texty, bude sa im venovať riadok po riadku. V slovenskom meradle sú Medziriadky z tohto pohľadu unikátom.“

Okrem toho na finalistov súťaže čakajú prednášky, workshopy, rôzne tvorivé hry či literárne zadania od porotcov a ďalších lektorov. Súčasťou podujatia sú aj autorské čítania literárnych hostí Medziriadkov. Tými boli v minulom roku Ondrej Štefánik, víťaz prestížnej ceny Anasoft litera, či básnik, prozaik a vydavateľ Peter Šulej. Mená tohtoročných hostí organizátori projektu zatiaľ nezverejnili.

Platí špeciálna mena

Program literárneho sústredenia, ktoré sa uskutoční v závere augusta pri Duchonke, bude dopĺňať i hudba a divadlo. V predošlých rokoch sa na Medziriadkoch predstavili napríklad divadlo Stoka či akustické trio Ne:bo:daj. Dramaturgia literárneho týždňa však bude podľa organizátoriek koncipovaná tak, aby si každý účastník mohol vyberať z rôznych paralelných aktivít podľa svojich záujmov a profilácie.

„Nikto o svojom projekte nepovie, že je z roka na rok horší, takže verím, že aj Medziriadky sa zlepšujú. Dokonca tak, že sme minulý rok dostali od niektorých účastníkov pripomienky k príliš bohatému, a teda trochu vyčerpávajúcemu programu,“ hovorí o vlaňajších Medziriadkoch organizátorka Soňa Uriková. „V snahe pripraviť čo najviac besied, workshopov, rozborov a vystúpení sme akosi zabudli na význam inšpiratívneho ničnerobenia.“

Práve za aktívnu účasť na workshopoch a tvorivých zadaniach, ako aj za umiestnenie v literárnej súťaži, však začínajúci autori dostávajú „riadky“ – špeciálnu medziriadkovskú menu. Fiktívne peniaze si môžu zamieňať za knižné odmeny v „Kníhriadkarstve“. Päťdesiatka vlaňajších finalistov, ktorí sa na sústredenie prebojovali z asi troch stoviek účastníkov súťaže, si mohla vyberať z ponuky kníh, ktoré Medziriadkom venovali partnerské vydavateľstvá a kníhkupectvá.

Medzi knižkami najznámejších slovenských a svetových autorov sa pritom v Kníhriadkarstve ocitlo i niekoľko knižných debutov niekdajších Medziriadkarov, ktoré vyšli v rôznych slovenských vydavateľstvách – KK Bagala, PT Marenčin, drewo a srd, Modrý Peter či F.R.&G. „Dokazuje to, že Medziriadky majú zmysel,“ doplnila Vargová. „Mladý človek, ktorý začína písať do šuflíka, často nemá odkiaľ dostať kvalitnú spätnú väzbu. A nemá s kým ani svoju tvorbu konfrontovať, nemá sa s kým potľapkať po pleci alebo sa o písaní povadiť. Verím, že Medziriadky môžu byť práve v tomto pre najmladšiu slovenskú literatúru užitočnou platformou.“