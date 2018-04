Režisér filmovej senzácie: Po Oscarovi za film Artist mi vyčítali, že sa na niečo hrám

Michel Hazanavicius nakrútil čiernobiely a nemý film. V rozhovore pre SME uvažuje nad zmyslom revolúcie.

23. apr 2018 o 16:32 Kristína Kúdelová

Niekto by povedal blázon, niekto kaskadér. V roku 2011 dostal nápad, že v ére high tech nakrúti čiernobiely a k tomu ešte aj nemý film. O hviezdnom hollywoodskom hercovi zo starého Hollywoodu, ktorý nepochopil, že budúcnosť je vo zvuku.

Ešteže sa našiel producent, ktorý mu to bol ochotný financovať. Film The Artist bol senzáciou a triumfoval všade, kde sa premietal. MICHEL HAZANAVICIUS zaň získal všetky dôležité ceny sezóny aj Oscara.

Dnes má v kinách film Obávaný. Rozpráva v ňom o legendárnom režisérovi Jeanovi-Lucovi Godardovi. Hoci je nakrútený v komediálnom aj romantickom duchu, je v ňom zašifrovaná dráma rešpektovaného tvorcu, ktorý sa pre svoje radikálne maoistické myšlienky vzdialil svojmu publiku a zostal nepochopený.

Hazanavicius tento film nakrútil podľa knižky herečky Anne Wiazemskej, ktorá s Godardom žila aj nakrútila s ním film Číňanka. Tento výber nebol celkom náhodný, povedal v rozhovore pre SME.

Jean-Luc Godard bol revolucionár, ale potom sa z neho stal verejný nepriateľ, ľuďom začali jeho názory prekážať. Dbáte vy ako režisér na to, aby ste stále mali čo povedať?

"Ja nie som revolucionár. Na revolúcii je niečo romantické, sú mi však bližší ľudia, ktorí sa snažia veci reformovať, nie ničiť. Že ešte môžeme priniesť niečo radikálne nové, je podľa mňa ilúzia. Utópia. Keď sa pozerám na to, čo sa deje vo svete, nemyslím si, že treba rúcať to, čo je u nás. Samozrejme, aj u nás je veľa chudobných ľudí, veci nie sú fér a treba s tým niečo urobiť. Nestačí to však len zmeniť?

Francúzski revolucionári musia pripustiť, že žijú v dobrej krajine. Do istej miery sú mi aj podozriví, niečo mi na ich vyhláseniach nesedí a nie som si istý, či im naozaj ide o revolúciu. Často je to len póza, a to sa mi nepáči. Revolučný režisér je však iná vec."

Revolučný režisér je autentický?

"Aj ja som taký bol. Pred dvadsiatimi piatimi rokmi som nakrútil film, ktorý bol totálna hlúposť. Chcel som byť iný, chcel som byť zábavný. Dnes som už starší a už by som niečo také robiť nemohol. Zmenil som sa a nebudem predstierať iné. Úprimnosť je pre mňa zásadná, zásadnejšia ako revolučnosť."

Godard sa veľa trápil a trýznil pri práci. Aké neistoty zožierajú vás? Po úspechu filmu The Artist sa od vás veľa čakalo.

"Nepripúšťal som si to. Ja nemusím robiť nič a ani ma nikto do ničoho nenútil. Film Artist ma nijako nezablokoval, novú tému som už mal pripravenú dávno. Chcel som nakrútiť film z Čečenska (The Search, pozn. red.) a aj som ho nakrútil. Keďže to bol komerčný prepadák, ocitol som sa v podobnej situácii, ako bol Godard, keď v roku 1967 nakrútil Číňanku."

Louis Garrel ako režisér Jean-Luc Godard vo filme Obávaný.

Preto ste teda o ňom išli nakrúcať film?

"Nie, to bola čistá náhoda. Cestoval som vlakom z Bruselu do Paríža a keďže som si doma zabudol knihu, išiel som do kníhkupectva.