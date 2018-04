Bude ešte Sherlock? Populárny seriál je na bode mrazu, v pozadí sú spory

Martin Freeman sa sťažuje na fanúšikov. Je to trápne, odkazuje mu Benedict Cumberbatch.

23. apr 2018 o 18:15 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Nie je psychopat, je len "dobre fungujúci sociopat". Miluje, keď cíti blízkosť zločinu, keď sa dostane do smrteľného ohrozenia a keď ho až v poslednej sekunde zachráni jeho mimoriadne bystrý mozog. Bez neho by si Scotland Yard neporadil.

V roku 2010 priniesla televízia BBC novodobého Sherlocka. Detektív zo súčasného Londýna trpí Aspergerovým syndrómom, v komunikácii s ľuďmi je mimoriadne drsný a má len jediného kamaráta. Napriek tomu sa postaral o nový trend. Brainy is the new sexy, písali nadšené médiá. Áno, mysliaci mozog je sexy, Sherlocka v podaní Benedicata Cumberbatcha vystrelil medzi najpopulárnejšie seriály.

No od štvrtej sezóny už prešiel viac ako rok a zatiaľ sme nepočuli nič o nových plánoch. Tvorcovia Mark Gatiss a Steven Moffat najprv tvrdili, že bude ťažké dať hercov v hlavnej úlohe dokopy, pretože sú nesmierne vyťažení. Problém však bude hlbší - cez médiá sa hádajú.

Ak to nevezme, vyjde z toho ako hlupák

Najprv si vzal slovo Martin Freeman, ktorý hrá Sherlockovho najlepšieho kamaráta doktora Johna Watsona. Popularita, akú seriál dosiahol, je vraj ako šialenstvo okolo Beatles, len v trochu menších rozmeroch.