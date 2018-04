Dobrodružstvá mačacej sedmičky

Teta Agáta je milovníčkou mačiek. Možno si vravíte, že na tom nie je nič zvláštne. Milovníci mačiek sú predsa všade navôkol

Teta Agáta je milovníčkou mačiek. Možno si vravíte, že na tom nie je nič zvláštne. Milovníci mačiek sú predsa všade navôkol. Teta Agáta sa však od väčšiny z nich odlišuje počtom zástupcov tejto mačkovitej šelmy v domácnosti. Má ich totiž sedem. Štyri kocúry a tri mačky. Vymyslieť mená pre toľko zvierat by mohlo byť pre mnohých ľudí náročné na premýšľanie. Nie pre tetu Agátu! Výber mien bol rýchly a jasný. Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok, Sobota, Nedeľa. Inšpiráciou jej bola kniha o Robinsonovi, v ktorej dal hlavný hrdina svojmu priateľovi meno Piatok. Ak mohol vybrať ako meno deň v týždni on, môže tak urobiť aj ona!

Čierny Piatok i lenivá Nedeľa

Členovia mačacej sedmičky vstupovali do života tety Agáty postupne. Kocúra, ktorého pomenovala Pondelok, dostala ako narodeninový darček. Kocúr Utorok je ryšavý, tak ako aj utorky, podľa (zvláštnej) logiky tety Agáty. Streda je múdra a dôstojne sa tváriaca mačka. Pruhovaného Štvrtka našla teta Agáta na ulici. Piatok, kocúr čierny ako noc, má iba jedno oko. Keď bol mladší, bol veľký bitkár a jedna bitka neostala bez následkov. Mačka Sobota je veselá, neposedná a má veľa nápadov, čo a kde vyparatiť. Posledným členom pradúcej bandy je Nedeľa. Je strašne lenivá! Väčšinu dňa prespí či presedí pri okne na podobločnici a sleduje ľudí na ulici.

Záhada zmiznutého koláča

Peter Karpinský v devätnástich krátkych príbehoch opisuje dobrodružstvá, ktoré sa dejú v domácnosti tety Agáty. Streda rieši záhadu strateného piškótového koláča. Nedeľa nájde uplatnenie pre tetou Agátou ohrdnutý laptop. Chorá Sobota si vypočuje rozprávku o striebornom klbku. Nedeľa zatúži bližšie sa zoznámiť so snehom, ale svoje rozhodnutie rýchlo oľutuje. Pondelok rád sleduje televízor. Teta Agáta by rada vedela, čo ho tak zaujíma. Mačacia sedmička sa zoznámi s čistokrvnou Princeznou a papagájom žakom, zúčastní sa na narodeninovej oslave, usporiada koncert pre tetu Agátu a bude aj svadba!

Biely Január i malý Február

Milovníci mačiek dobre vedia, že život s touto pradúcou šelmou zahŕňa nielen menšie nepríjemnosti rôzneho druhu, ale aj veľa zábavy, spoločne strávených chvíľ oddychu, rozmanitými spôsobmi prejavené sympatie a v neposlednom rade veľa lásky. Láska vznikla aj medzi Piatkom a Stredou. Netrvalo dlho a do rodiny pribudlo dvanásť mačiatok. Aj tentoraz teta Agáta vyriešila otázku výberu vhodných mien svojsky a zároveň logicky. Mačiatok je dvanásť, rovnako ako mesiacov v roku. Aké dobrodružstvá zažila teta Agáta s novými členmi domácnosti, nevedno. O program však určite mala postarané.

Mohli by si labku podať

Napriek tomu, že Peter Karpinský napísal príbehy pre detských čitateľov, správanie mačiek a ich myslenie opísal realisticky. Averziu k niektorým ľuďom. Nechuť dlhšieho pobytu vonku, ak je tam mokro. Nekonečné sledovanie okolitého sveta z pohodlného a bezpečného miesta. Nepohodlné a predsa také obľúbené vylihovanie na teplom radiátore. Zaujatie zmenami (hoc nepatrnými) a túžbou ich preskúmať. Mačky z tejto knihy by si mohli s tými skutočnými podať labku. Majú toho veľa spoločného. Príbehy, ktorých dôležitou súčasťou sú podmanivé ilustrácie talentovaného Petra Uchnára, preto majú potenciál zaujať aj deti, ktoré mačky doma nemajú, ale túžia sa o nich niečo dozvedieť. Nakuknúť do ich sveta. Táto kniha im to umožní.