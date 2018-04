V poslednom Marvelovi prichádza po titulkoch prázdno

Avengers: Infinity War sú presne tým, čím sa nazývajú. Epickou ničivou vojnou.

25. apr 2018 o 11:49 Jakub Filo

Kedy inokedy ako na desiate výročie uvedenia filmového marvelovského sveta si mohli Marvel Studios naplánovať veľkolepé predstavenie, ktoré nenudí ani na chvíľu. Do kín mieria Avengers: Infinity War. Nekonečná vojna.

Komiksové filmy sú fenoménom doby, ony sú stelesnením filmovej popkultúry. Nie sú pre každého, ale svojich fanúšikov nemusia nájsť len v komiksových nadšencoch, ale aj v divákoch, ktorí si radi oddýchnu pri dobrej popcornovke (ako autor).

Marvel Studios dokázali za dekádu pretaviť na plátno plnohodnotný fantastický svet, s rozmanitými zápletkami, intrigami, zradami aj odpúšťaním, opätovnými zradami, ľúbostnými vzťahmi aj rozchodmi, ale najmä prepracovanými charaktermi, ktorých absenciu sú diváci schopní akčným filmom neraz odpustiť.

Pri Marvelovi by sa to nedalo, a tak sa môže zdať, že takmer 30 v podstate hlavných postáv v jednom filme zaváňa katastrofou. Ale režiséri bratia Anthony a Joe Russoovci to zvládli, najmä vďaka tomu, že charaktery dlhé roky budujú. Netreba ich predstavovať, vy totiž už viete, kto sú a ako rozmýšľajú.

Keď Loki jemne pohne kútikmi a pozrie sa svojím typickým pohľadom, opäť vás necháva na pochybách, čo vlastne chystá. A hoci s Thorom našli vo filme Ragnarok zmierenie, vy zrazu neviete, či nezradí opäť.

Poctivý nechutný zloduch

Už v predchádzajúcich filmoch vynikajúco fungovalo iskrivé humorné napätie, keď sa stretli veľké egá marvelovských hrdinov. V Infinity Wars sú všetci - Tony Stark, Thor, Steve Rogers, Star-Lord či Doctor Strange. Jediný, kto sa tentoraz drží v úzadí, je Hulk, a tak necháva vyniknúť svoje vedeckejšie ja Brucea Bannera.

A napriek celej tej plnke postáv, dostáva vo filme ešte priestor najväčší zloduch všetkých čias Thanos. Divák dokáže vnímať motivácie jeho činov, rozpoltenie, ktorému čelí, dokonca by tam bol aj súcit, keby jeho záverečný cieľ nebol taký zvrátený. A preto mu želá zdrvujúcu porážku.