Spevák z Le Payaco si otvoril hudobné vydavateľstvo. Cédečká v ňom nemajú miesto

Tomáš Sloboda predstavil prvú nahrávku Bruuder Records cez víkend.

25. apr 2018 o 16:53 Marek Hudec

BRATISLAVA. Ak máme už zákon o kvótach a nariadené počúvať domácu tvorbu, nech to aspoň dokola nie sú pesničky, ktoré nám nerobia dobre.

S takouto myšlienkou spevák Le Payaco Tomáš Sloboda založil nové hudobné vydavateľstvo Bruuder Records.

Prvú nahrávku zverejnil cez víkend. Oživil svoju ďalšiu kapelu Sounds Like This a nahral s ňou pesničku Hunters of the Sun. Počuť ju môžete na platni, ktorá sa predávala v sobotu na Record Store Day.

Okrem novinky Sounds Like This je na nej aj nová pieseň skupiny Queer Jane. Albumy nového vydavateľstva budú výnimočne vychádzať len ako vinyly a na internete. „Cédečká sú už úplne nezaujímavý formát,“ hovorí Sloboda.

video //www.youtube.com/embed/BRRwN4hclr8

Stále je priestor pre ďalšie vydavateľstvo

Na Slovensku pôsobí niekoľko menších vydavateľstiev zameraných na slovenskú hudbu. Dobrú prácu robia napríklad Slnko Records, Deadred, Real Music House alebo Gergaz.