Na jeseň vyjde nová knižná Hra o tróny. Bude však iná, ako by ste čakali

Na pokračovanie príbehov z fiktívnej krajiny Westeros sa čaká sedem rokov.

26. apr 2018 o 10:26 Marek Hudec

LONDÝN. BRATISLAVA. Na pokračovanie knižnej série A Song of Ice and Fire sa čaká už sedem rokov. Fanúšikovia sa nevedia dočkať, kým zistia, čo sa stane s ich obľúbenými postavami.

Piatu časť vydal americký spisovateľ George R. R. Martin v roku 2011 pod názvom A Dance with Dragons.

Za ten čas sa stalo veľa. Televízia HBO nakrúcala každý rok nové epizódy seriálu inšpirovaného knihami.

Filmári za Hrou o tróny boli natoľko šikovní, že stihli už zadaptovať všetky predchádzajúce Martinove pokračovania a v poslednej sérii išli ešte ďalej a predbehli ho.

Vymysleli si, ako by mohol príbeh pokračovať. Za sedem rokov sa Hra o tróny stihla stať aj najpopulárnejším seriálom na celom svete.

Martin v stredu oznámil, že dokončuje novú knihu z fiktívneho sveta Westeros, kde sa to hemží drakmi, nemŕtvymi a chrabrými bojovníkmi. Nebude to však dlho očakávané pokračovanie série. Na to si vraj musíme počkať minimálne ďalší rok.

(zdroj: Georgerrmartin.com)

Novinka Fire and Blood má 989 strán a v Spojených štátoch vyjde v novembri. „Rád čítam knihy o svetových dejinách, o pokúšal som sa napísať podobnú, akurát o vymyslenom svete. Nemá to pripomínať historickú fikciu, nebude to fantasy. Má to pripomínať skôr hrubú dejepisnú publikáciu o rode Plantagenetovcov,“ cituje Martina denník Guardian.

„Hovorí o snahe zjednotiť Sedem kráľovstiev pod vládou Targaryenovcov v dávnej minulosti.“ Martin tvrdí, že v knihe je toľko motívov, že by vedeli uživiť dvadsať románov. Sú tam vojny, zrady, láska, horor, náboženské vojny, politika, incest.

Hoci to spisovateľ zatiaľ nechcel potvrdiť, Fire and Blood by mohla slúžiť ako námet pre ďalší seriál z dielne HBO.

Martin začal svoj knižný svet vytvárať pred vyše dvadsiatimi rokmi, dnes má spisovateľ 69 a fanúšikom sľúbil ešte dve ďalšie pokračovania.