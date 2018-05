Veriacim je iba v kine, inak je to nebezpečné. Režisér Dumont ironizuje náboženstvo

Pre SME vysvetľuje, prečo bola Jana z Arku džihádistka.

30. apr 2018 o 14:44 Kristína Kúdelová

Považuje za normálne, ak náboženstvo zasiahne deti, pretože to korešponduje s ich vekom. No ak má na takom mýte postavený svoj život tridsaťročný človek, mal by sa spamätať, hovorí francúzsky režisér Bruno Dumont. Náboženské témy má veľmi rád v kine, sám o nich už nakrútil viacero filmov. Jeho cieľ je však trochu iný ako zvyčajne: chce ich odmýtizovať.

Dnes má v našich kinách muzikál Johanka Superstar. Jeho hrdinkou je trinásťročná Jana z Arku. Za zvukov metalovej hudby vedie diskurz hodný pápeža alebo kráľa, pomedzi to tancuje a robí mlynské kolesá. Prečo ju ironizuje, porozprával denníku SME.

Nevysmievate sa trochu Jane z Arku?

„Veď z nej sa aj treba smiať. Je to predsa mýtus. Na druhej strane ju rešpektujem, hovorím o nej len s istou iróniou, pretože prejavy náboženstva ma k tomu vždy vyprovokujú.“

Hovoríte o nej s iróniou alebo odstupom?

„To je to isté. Nepopieram, že Jana z Arku je úžasný príbeh, krásny. Keď sa však nad tým zamyslíte, musíte uznať, že je trochu šiši.“

Aký dôležitý je pre vás mýtus Jany z Arku?

„Mám veľmi rád mýty, len s nimi treba narábať opatrne. Zvyčajne v sebe nesú široký obsah, takže sú ako stvorené na to, aby sa o nich nakrúcali filmy. Jana z Arku je hrdinkou, ženou, duchovnou vodkyňou, má v sebe politický aj vojnový rozmer, to je predsa obrovská téma. Mňa však na tom všetkom zaujímala najviac demýtizovanie mýtu. Rád pátram po tom, ako vôbec vznikli. Ako sa človek stane mýtickou Janou z Arku? Kým bola, keď bola malým dievčatkom, a čo sa s ňou stalo? Čo sa s ňou stalo, že z nej zrazu bola naplnená a silná žena?“

Prečo ju potrebujete demýtizovať? Netreba mýtu ponechať to, čo mu patrí?

„Nie. Treba z neho odpárať primitívnu poverčivosť. Kinematografia je miesto, kde sa dá nanovo a zdravo pristúpiť k sakrálnemu.