ABBA po 35 rokoch nahrala dve nové pesničky. Na pódium sa hudobníci vrátia ako klony

Švédska skupina sa po desaťročiach vráti na pódiá.

27. apr 2018 o 15:03 Marek Hudec

ŠTOCKHOLM. BRATISLAVA. Najprv to znelo ako vtip. Keď tvorca speváckych súťaží Americal Idol Simon Fuller navštívil pred pár rokmi členov skupiny ABBA v Štokholme, mal bláznivú myšlienku.

Hoci jej členovia už desaťročia spolu nevystupujú, na pódiá by sa vrátiť mohli, v podobe animovaných, holografických klonov. ABBA by tak mohla koncertovať večne.

„Pustili sme sa do toho projektu a je to fascinujúce,“ povedal pre BBC Björn Ulvaeus. „Naše kópie vyzerajú úplne skutočne. Keď ich dokončíme, nebudete ich vedieť rozoznať od skutočných ľudí.“

V štúdiu po 35 rokoch

Vďaka tomuto projektu sa štvorica Švédov po rokoch stretla v hudobnom štúdiu. Všetci mali pocit, že sa zastavil čas a vrátili sa znova do mladosti. S novým nadšením sa preto rozhodli po 35 rokoch nahrať dve nové pesničky.

„Prvá z nich sa volá I Still Have Faith In You a budete ju môcť počuť v decembri. Možno sme zostarli, ale naša skladba je nová,“ napísala kapela na instagrame.

ABBA pôvodne vznikla v roku 1972 zo štvorice hudobníkov Agnethy Fältskogovej, Björna Ulvaeusa, Bennyho Anderssona a Anni-Frid Lyngstadovej. Pracovné vzťahy prerástli do lásky a dva páry uzavreli manželstvá.

Ich úspešnú kariéru odštartovala výhra v súťaži Eurovision a odvtedy po celom svete predali 400 miliónov nahrávok. Z ich pesničiek vznikol aj muzikál Mamma Mia!.

Hoci ABBA najprv prežila rozvod oboch párov, nakoniec sa kapela aj tak rozpadla v roku 1983. Jej nápadmi a motívmi sa dodnes inšpirujú mnohé popové hviezdy. K jej štýlu mal blízko aj slovenský Elán.

Vrátiť sa? Bola by to geriatria

Niekdajší členovia ABBA viackrát rozmýšľali, že sa ešte zjednotia. Dostali mnohé dobré ponuky vrátiť sa, doteraz ich však vždy odmietli. „Myslíme si, že ABBA si ľudia pamätajú ako tú mladícku, energickú skupinu zo sedemdesiatych rokov,“ vysvetľoval Ulvaeus. Dnes je už podľa neho neskoro.

Bolo by vraj zvláštne, keby sa na pódiá vrátia ako sedemdesiatnici. „Bola by to úplná geriatria,“ dokončil. Pre nový program boli členovia skupiny digitálne naskenovaní a „omladení“, aby vyzerali ako v roku 1979, keď skupina absolvovala svoje tretie a posledné turné.

Digitálne podobizne kapely môžete vidieť aj v Štokholme, v múzeu, ktoré majú v parku Djurgården, neďaleko lavičky, kde sa dva zaľúbené páry v minulosti radi stretávali.