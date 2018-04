Scenáristi Za sklom: Nevieme, prečo seriál odsúvali, keď mu situácia priala

Prvého mája Jojka konečne spúšťa kriminálku v hlavnom vysielacom čase.

30. apr 2018 o 0:37 Eva Andrejčáková

Po dvoch odkladoch od konca minulého roka sa druhá séria kriminálneho seriálu Za sklom konečne dostáva na obrazovky.

Jeho scenáristi VALÉRIA SCHULCZOVÁ a ROMAN OLEKŠÁK tvrdia, že do ich práce sa počas výroby nezasiahlo, no len dúfajú, že zlý dojem z chaosu okolo jeho nasadenia z ľudí vyprchá. Televízia JOJ bola predsa od začiatku šťastná, že budú šiť do celého spektra politiky.

Hľadať v nej motívy nebolo ťažké. Politická scéna vraj pri písaní scenára ponúkla toľko materiálu, že tvorcovia ani nemusia byť konšpirátormi, aby isté udalosti, na ktoré je spoločnosť nastavená, predpovedali.

Pracujete na podobných scenároch, akým bol seriál Za sklom?

Roman Olekšák: "Píšeme ďalší kriminálny seriál pre Jojku. Bude menej politický, ale politiku tam bude cítiť. Politika umožňuje, aby sa príbeh dial."

Valéria Schulczová: "Okrem toho máme rozpísanú ešte jednu zaujímavú kriminálku s Gejzom Dezorzom. Tú nám v tejto chvíli odmietla RTVS. Temnú story, odohrávajúcu sa na východnom Slovensku. Z tej by sme mali veľkú radosť."

Udala RTVS aj dôvod?

Olekšák: "Vysvetlenie sme dostali len sprostredkovane, o žiadnom oficiálnom vyjadrení neviem. Možno existuje, ale my ho nepoznáme."

Ako vnímate situáciu v RTVS?

Olekšák: "Ako súčasť všetkého, čo sa dnes na Slovensku deje. Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej na dreň odhalila, že ´naši ľudia´ sa nezastavia pred ničím a každý, kto si dovolí proti nim akokoľvek vystupovať, na to musí doplatiť. A ak si nedá povedať, tak aj kariérou alebo životom.

Masívne protesty mocných vystrašili, s o to väčšou silou a aroganciou si svoje pozície teraz horúčkovito betónujú. Pravda je presne to, proti čomu bojujú. Na objektívne spravodajstvo už nie je miesto. Teraz sa všetko a všetci musia podriadiť konsolidácii moci."

Schulczová: "Jedno treba uznať. To čo sa podarilo v redakcii spravodajstva, ľudia, z ktorých začali rásť skutočné osobnosti, sebavedomé, zorientované a nebojácne bytosti s názorom a zručnosťou, bol veľmi významný posun a skutočná verejná služba.

Ak je však podľa našej ´novej´ normalizačnej vlády a vedenia RTVS verejnou službou, že pre vyváženosť a objektivitu treba na jedno vyjadrenie ministerky mať len jedno vyhlásenie umelca, alebo že šumivý celaskon v ústach sýrskych detí je alternatívou k chemickému útoku, tak to je horšie ako zlé.

Ako je možné, že sa história začína opakovať tak rýchlo? Takto sa cítili ľudia pred nástupom tých najhorších diktatúr? Ako varené žaby?"

Čo sa bude podľa vás ďalej diať vo verejnoprávnom priestore?

Olekšák: "Televízia sa pod vedením Jaroslava Rezníka už mení na nástroj propagandy a obávam sa, že je to len začiatok. Nepochybujem, že tí, čo sa dnes najviac zo všetkého boja nezávislej polície, sa nebudú okúňať zobrať si príklady z Maďarska alebo Poľska a urobia všetko preto, aby ich voľby neodstavili od moci.

Na boj s triednym nepriateľom – so slušnými Slovákmi a proeurópskym smerovaním – sa im verejnoprávny priestor veľmi dobre hodí. To, čo sa momentálne deje, je mocenské ovládnutie našej verejnoprávnej televízie. Nedovolili sme Rezníkovi spoluprácu s agentúrou Sputnik? Tak sa rozhodol, že si urobí Sputnik z RTVS."

Schulczová: "A ak sa bavíme o hranej tvorbe, tak mám k tejto televízii kontinuálne výhrady. Netrpím spomienkovým optimizmom voči bývalému vedeniu. S výnimkou často minoritných koprodukcií filmov, keď producenti za RTVS prichádzajú prosebne sami, vlastná tvorba je čistá tragédia.

A to sa túto verejnoprávnu inštitúciu ani nechystám porovnávať s jej českou kolegyňou. Nie je to len otázka peňazí. Vyvolení producenti vedia mať opulentné rozpočty aj v RTVS."

Zvláštna situácia nastala pred časom aj v televízii Joj, pre ktorú ste seriál Za sklom písali. Jeho druhej série sa diváci v plánovanom čase nedočkali, dostáva priestor až teraz. Ako ste to z pohľadu scenáristov vnímali?

Olekšák: "Dosť rozpačito. Vnímame totiž, ako sa nasadzujú iné seriály a v porovnaní s nimi sa seriál Za sklom nevysvetliteľne odsúval. Nešťastný bol už ťah, keď druhú sériu koncom minulého roka prvý raz pozastavili, hoci jej pôvodné nasadenie na neskorší čas divákov naozaj sklamalo a je lepšie, že teraz ju vysielajú už v prime time.

No vysvetleniu, že seriál bude pokračovať, keď sa mu nájde lepší vysielací čas, ľudia po dlhšom čase a s ďalšími novými titulmi, pre ktoré sa vysielací čas našiel, prestali veriť.

“ Ak je podľa našej ´novej´ normalizačnej vlády a vedenia RTVS verejnou službou, že pre vyváženosť a objektivitu treba na jedno vyjadrenie ministerky mať len jedno vyhlásenie umelca, alebo že šumivý celaskon v ústach sýrskych detí je alternatívou k chemickému útoku, tak to je horšie ako zlé. Ako je možné, že sa história začína opakovať tak rýchlo? Takto sa cítili ľudia pred nástupom tých najhorších diktatúr? Ako varené žaby? „ Valéria Schulczová, scenáristka

Možno to spôsobili iba zmätok a nerozhodnosť, ale keď sme videli, že diváci si nové diely v množstve príspevkov na sociálnych sieťach vyslovene žiadajú, je to prinajmenšom zvláštne. Nerozumieme tomu."

Beriete to osobne?

Schulczová: "Ide o tímovú prácu, vnímajú to všetci, čo na seriáli pracovali. Len si myslím, že prvý dojem dvakrát neurobíte. Chaos v nasadzovaní spôsobil, že televízia akoby šla sama v ústrety konšpiračným teóriám.

Keďže Za sklom dvojka je omnoho politickejšia a pracuje s prepojením mafie štátnej moci, televízia vzbudila dojem, že nenasadiť seriál bol zásah politickej moci. Ako scenáristov nás mrzí, že väčšina diskutujúcich na internete teraz už neverí tomu, že do našej práce sa nesiahlo."