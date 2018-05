Zahraniční odborníci hodnotia našu hudbu: Katarzia nezaujala, Pjoni má budúcnosť

Organizátori festivalu Eurosonic vysvetľujú, prečo podporili Slovákov.

30. apr 2018 o 12:38 Marek Hudec

BRATISLAVA. Je to veľká šanca pre slovenskú hudbu. Holandský festival Eurosonic pred časom ohlásil, že do svojho programu v januári zaradí až deväť našich interpretov. Mladých talentovaných hudobníkov si zástupcovia Eurosonicu prišli cez víkend pozrieť na nový festival Sharpe do Novej Cvernovky.

Jedným z nich bol Ruud Berends. Ten kedysi riadil malé komunitné centrum v mestečku Zupthen, kde najprv vybavoval akcie, ale aj čistil záchody. Časom sa vypracoval, pomáhal potom plánovať koncertné turné pre Nirvanu alebo Soundgarden a dnes je jedným z hlavných manažérov Eurosonicu, kde môžu dosiaľ neznáme kapely preraziť medzinárodne.

Už dlhšie si všíma, že na Slovensku vzniká zaujímavá hudba. „Celý východný blok sa prebúdza,“ hovoril pre SME. „Na Slovensku cítiť pohyb a novú energiu. Hudobný priemysel sa mení, vznikajú nové festivaly, nedávno u vás začal pôsobiť export office, ktorý pomáha hudobníkom dostať sa do zahraničia.“

Ruud Berends. (zdroj: Sharpe festival)

Eurosonic sa každý rok zameriava na inú oblasť Európy. Témou preň teraz bude československá scéna. Sčasti preto, lebo ju na zozname ešte nemali a zároveň má pripomenúť sté výročie založenia nášho spoločného štátu.

Pre promotérov sú dôležité ceny lístkov

Berends vidí, že z hľadiska umenia začíname byť atraktívnymi pre zahraničie. Stačí si vraj zrátať, že v území medzi baltskými štátmi a Balkánom žije polovica Európy. To je obrovský trh, kde umelci môžu vystupovať a predávať hudbu.

„Krajiny východnej Európy sú neprebádaným územím. Z hľadiska obchodu je dôležité, že ste súčasťou Európskej únie, že sa u vás platí rovnakou menou ako vo zvyšku Európy a taktiež ceny lístkov sú u vás porovnateľné s tými v ostatných krajinách. To je pre promotérov dôležité.“

Veľa originality počuje z krajín, ktoré boli kedysi izolované. „Už nezáleží ani na tom, či spievate po anglicky. Samozrejme, zaváži, ak vašim textom rozumejú všetci, ale nie je to pravidlo.“