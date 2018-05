Kaščák: Mali sme dobrých ministrov kultúry. Maďarič bol však tým najhorším

Za dva mesiace sme mali sedem koncertov na pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Na väčšine z nich sa podieľal MICHAL KAŠČÁK a jeho agentúra Pohoda. V sobotu v Gregorovciach pripravujú zatiaľ najväčší, aby pripomenuli dátum svadby zavraždených.

Slovo kultúra sa používa v rôznych významoch. Čo si vy pod ním predstavujete?

„Kultúra sa väčšinou spája s umením. Ja si však pod tým slovom predstavujem aj kultúru spoločnosti, komunikácie, niečo viac.“

Napriek tomu ste pred týždňom na talk show Také zo života povedali, že je vám vlastne jedno, kto je na Slovensku ministrom kultúry.

„V tejto situácii a v tejto vláde mi to jedno je. Spôsob, akým vláda narába s mocou a obyvateľmi krajiny, považujem za taký nekultúrny, že na jednom ministrovi to nestojí.

Za mimoriadne nekultúrneho som pritom považoval aj Mareka Maďariča, z ktorého sa dnes stala medzi mnohými umelcami akási ikona, lebo vedel dobre porozdávať peniaze daňových poplatníkov. Priznám sa, som z toho sklamaný.

Maďarič bol jedným z najhorších ministrov kultúry na Slovensku, ak nie vôbec najhorší. Stál za všetkými nekultúrnymi kampaňami Smeru, ktoré boli založené na nenávisti, či už proti Rómom, Maďarom alebo imigrantom. Bol ticho pri všetkých kauzách, bol ideológom Smeru a má leví podiel na tom, kam sme ako spoločnosť dospeli za posledných desať rokov.

Zrazu stačí jedna demisia a dopočujem sa, že potrebujeme autority a spomína sa jeho meno. Neviem, čím bol pre niekoho autoritou, pre mňa bol vzorom toho, ako minister kultúry nemá vyzerať.“

Mali sme aj dobrých ministrov kultúry?

„Mali, ja som si veľmi vážil prácu Laca Snopka, Ladislava Chudíka a Rudo Chmel sa tiež snažil, aj keď mu to možno formálne nešlo.“

Súčasná ministerka kultúry je teda podľa vás horšia?

„Nie je pre mňa ničím horšia ako Marek Maďarič. Nemyslím si, že by minister kultúry musel byť nevyhnutne dobrým umelcom.

Snopko bol napríklad vždy len organizátorom umenia, ale zároveň skvelým ministrom. Mal by mať autoritu v umeleckej obci, ale priznám sa, že to, čo vzniklo pri menovaní pani Laššákovej, považujem za diskutabilné a to hlavne preto, že sa pri tejto iniciatíve vyzdvihuje práca pána Maďariča.“

