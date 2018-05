Die Antwoord zahrajú v lete v Bratislave

Hoci juhoafrické duo ohlasovalo rozpad, v auguste sa vráti na Slovensko.

2. máj 2018 o 10:26 Marek Hudec

BRATISLAVA. Juhoafrickí Die Antwoord zahrajú v utorok 21. augusta 2018 v bratislavskom NTC. Oznámili to v stredu ráno organizátori z agentúry Seahorse Promotion. Hoci raper Ninja a speváčka Yolandi Visserová ešte pred dvomi rokmi naznačovali, že ich spolupráca končí, nestalo sa tak.

Die Antwoord na seba pútajú pozornosť extravagantným zjavom a propagáciou subkultúry zvanej Zef. V slangu to znamená obyčajný a pripisuje sa nižšej strednej triede.

Fanúšikov zaujali teatrálnym vystupovaním, drzými textami a osobitým imidžom – do takej miery, že mnoho novinárov ich považuje za žart.

Ich najväčšími hitmi sú Enter the Ninja, Ritch Bitch, I Fink you Freaky, Baby’s on Fire, Fatty Boom Boom, Ugly Boy či Banana Brain. Ninja a Yolandi si zahrali vo filme Chappie od Neilla Bloomkampa (District 9, Elysium).

Pred tromi rokmi sme ich mohli vidieť už na trenčianskej Pohode.