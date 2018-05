Východonemeckí papaláši sú vďačné typy pre komédiu. Čo môžu dať slovenskému publiku?

Erich Honecker je späť. V kinách je film Ľavou vpred!

3. máj 2018 o 9:59 Miloš Ščepka

Keď sa povie „nemecká komédia z východného Berlína pred pádom múra“, väčšina si spomenie na úspešnú komédiu Good bye, Lenin! z roku 2003. O pätnásť rokov neskôr sa na jej úspech pokúša nadviazať režisérka Franziska Meletzky. Aj jej film má v názve úderný výkričník: Ľavou vpred! Nie je to jediná podobnosť.

Deviateho októbra 1989 sa malé východoberlínske divadlo chystá na tajnú premiéru nepovolenej satirickej komédie Ľavou vpred!, parodujúcej stranícke a vládne špičky. Roly prijali populárni herci, ba dokonca dostali i masky, vďaka ktorým sa dokonale ponášajú na Ericha Honeckera, Ericha Mielkeho a Egona Krenza. No práve tento deň si dcéra Otta Wolfa vybrala na to, aby oznámila, že je v druhom stave a že odchádza za mamou na Západ. Všetko sa skomplikuje a cesta za náhradným pasom ju zavedie do Lipska, kde sa schyľuje k protištátnej demonštrácii.

Očakáva sa brutálny zásah na čínsky spôsob – s obrnenými transportérmi a ostrým strelivom. Wolf, ktorý má v pripravovanej inscenácii hrať Honeckera, s pomocou ďalších účinkujúcich využije maskovanie a vyberie sa na ústredný výbor strany, aby masakre zabránil. Kým jeho dcéra s priateľmi v Lipsku uniká pred tajnými policajtmi po rímsach na fasádach domov, v Berlíne sa rozkrúca kolotoč falošných identít, zámen a omylov.

Dôležitú rolu hrá Honeckerova manželka Margot. Našťastie táto manipulatívna mrcha, ktorá v skutočnosti už roky z úzadia riadi celú krajinu, má zlý zrak.

To je východisko filmu Ľavou vpred!

