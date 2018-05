Komiks je na Slovensku neoraným poľom. Kniha o Nickovi Caveovi by to mala zmeniť

Nové vydavateľstvo dáva priestor netradičnému žánru. Novinku o hudobníkovi autor uvedie živou performance.

3. máj 2018 o 14:47 Marek Hudec

BRATISLAVA. Keď chcel Daniel Majling vydať komiksové príbehy Ruda, intelektuála a povaľača, musel kvôli nim ísť do Prahy. Na Slovensku mu ich odmietli. Vyšili nakoniec v češtine, ich slovenská verzia sa pripravuje až teraz.

Peter Michalík, ktorý pripravuje aj knižný festival BRaK, sa rozhodol založiť si nové vydavateľstvo Monokel, ktoré slovenské komiksy privíta.

„Vydanie komiksu je trochu nákladnejšie ako bežná kniha, to je pravda. Skôr si však myslím, že vydavatelia sa tohto žánru báli preto, že je to u nás neorané pole,“ hovorí Michalík.

Prvým titulom novej značky je príbeh o austrálskom spevákovi Nickovi Caveovi, ktorý pod názvom Mercy on Me vydal nemecký autor Reinhardt Kleist. Preložil ho Michal Hvorecký. Na trh knihu príde o dva týždne do Bratislavy uviesť sám Kleist, zúčastní sa hudobnej performance.

Komiks o Nickovi Caveovi Mercy on Me už môžete nájsť v obchodoch. (zdroj: Facebook - BRaK)

Čierna vytvára hlboké vrásky

Kleistova kniha Mercy on Me kĺže medzi skutočnosťou a ilúziou. Mnohé fakty zo života slávneho speváka sú zámerne zahmlené a do popredia sa dostávajú svety, ktoré si spevák vymyslel vo svojich piesňach.

Ukazuje práve, akými rôznymi spôsobmi dokáže komiks ako médium vtiahnuť čitateľa do deja. Cave tu vystupuje ako kovboj, kozmonaut, zločinec odsúdený na ohavnú smrť, pirát s drevenou nohou.

Kleist sa špecializuje na rôzne biografie, okrem Cavea skúmal vo svojich knihách aj život Elvisa Prestleyho, Fidela Castra a Johnnyho Casha. Jeho príbehy o hudobníkoch majú rovnaké črty.

Cave aj Cash sú v jeho podaní zachmúrení, strašia ich tiene z minulosti, rôzne závislosti, poloha populárnych hviezd im v živote veľmi nepomáha a osudové ženy ich ženú na pokraj nervového zrútenia.

Obaja si potom prechádzajú obdobiami, keď sa uzatvárajú do seba a horúčkovito pracujú na úkor svojich blízkych a zdravia.