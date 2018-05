Benetin sa spojil s Joan Baez. Naspievali slovenskú hymnu ako spomienku na vraždu

Americká speváčka nahrala novú pesničku ako pozvánku na protest.

4. máj 2018 o 13:33 Marek Hudec

BRATISLAVA. Koncom marca sa americká speváčka Joan Baez prišla rozlúčiť s Bratislavou. V Československu bola pred Nežnou revolúciou, na pódium súťaže Bratislavská lýra tajne pozvala Václava Havla aj pesničkára Ivana Hoffmana.

V našej krajine zažila vtedy pekné chvíle a teraz opäť vidí, že sa znova nachádza v zložitej situácii.

Vždy sa rada postavila do čela boja za správnu vec, a preto na koncerte povzbudila aj organizátorov pochodov Postavme sa za slušné Slovensko. Venovala im pieseň Boba Dylana Times they are a- changing.

Ešte pred vystúpením sa naučila aj slovenskú hymnu. Na pódiu jej ju pomohli dospievať fanúšikovia.

Hĺbavá spomienka na obete

Veľmi ju inšpirovalo, keď na videu počula spev Juraja Benetina. Ten piesňou uzatváral väčšinu bratislavských zhromaždení po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Teraz dvaja speváci spolu nahrali novú verziu hymny – ako pozvánku na piatkový pochod.

Nové video na stránke protestov otvára tvár niekdajšieho premiéra Fica: „Vy neinformujete, vy bojujete s touto vládou. A preto mi dovoľte výraz, ktorý teraz poviem absolútne kľudne a nenechám sa vôbec uniesť: niektorí z vás, niektorí z vás sú špinavé protislovenské prostitútky,“ hovorí, kým do pozadia hrá temný ambient.

Speváci sa pri nahrávaní osobne nestretli, Benetin spieval svoju časť na Slovensku a Baez v Spojených štátoch. Ich hlasy boli neskôr zmixované do duetu. Benetinov hlas znie rovnako zastrene a smutne ako na prvom zo zhromaždení, spev Baezovej atmosféru nezjemňuje. Má to byť pietna, hĺbavá spomienka na obete, ktoré by v sobotu mali svadbu.

Každý deň nedostanete e-mail od Joan Baez

„Na Slovensku sme sa s Joan Baez minuli, ale hneď ako sa vrátila domov, mi poslala e-mail. Každý deň len tak nedostanete e-mail od Joan Baez,“ spomína si na vznik dueta Benetin.

„Joan je strašne milá a akčná duša, vymenili sme si asi dvadsať správ, dokonca som jej nahrával spomalene výslovnosť slovo po slove, aby sa ju naučila.“

Temný podklad pre spev dali zložiť slovenskej producentke žijúcej v Londýne Adel Mede. „Hneď pochopila, o čo nám ide, a nahrala veľmi unikátne harmónie.“

