Šéf Cannes pre SME: Škandály máme radi, to pripúšťam

Thierry Frémaux hovorí o tom, ako najväčší festival na svete ovplyvňujú kauzy filmárov.

7. máj 2018 o 12:11 Kristína Kúdelová

Vyženie režiséra, ktorého veľmi potrebuje. Chce hrať odvážne filmy, ale púšťa ich radšej v noci. Zakazuje selfie, je v spore s Netflixon. V Cannes sa začína najväčší filmový festival, to znamená, že sa začína dvanásť dní plných vášní.

Čo bude s Woodym Allenom, ktorý je obvinený zo sexuálneho zneužívania? Prečo sa mohol vrátiť Lars von Trier, ktorý nemiestne vtipkoval o Židoch a Hitlerovi? Ako pokračuje jeho rivalita s americkým filmom a Oscarmi? Denníku SME na tieto otázky odpovedal umelecký šéf festivalu THIERRY FRÉMAUX.

Koncom minulého roka zasiahli filmový svet sexuálne škandály. Podozrivý je aj Woody Allen, ktorého festival v Cannes rád pozýva. Ako to zasiahne v budúcnosti do vášho programu?

„O tom je ťažké dopredu hovoriť, nevieme ani, aké plány Woody Allen s novým filmom má. To, čo sa dnes deje, však nie je len problém filmu, hoci sa to začalo Harveym Weinsteinom. Celý svet musí začať myslieť inak. Mňa ten problém znepokojuje, ale nie ako profesionála, skôr ako občana a muža.“

Pred siedmimi rokmi ste vyhnali z festivalu Larsa von Triera, pretože na tlačovej konferencii vtipkoval o Hitlerovi. Tomu ste už odpustili?

„To, čo sa vtedy stalo, bol pre všetkých ohromný šok. Najmä však pre neho. Istým spôsobom to bolo voči nemu nefér, že sme ho vyhlásili za personu non grata. Vtipkoval. Ja jasné, že Lars von Trier nie je antisemita. Lars von Trier nie je taký, ako ho neraz v niektorých novinách opisujú. Mal len zlý zmysel pre humor.“

Ale vyhnali ste ho.

„Vyhnali sme ho, ale to platilo len pre rok 2011. Keď dokončí svoj nový film a bude ho chcieť premietať u nás, zasadne naša komisia a rozhodne, či mu to umožní (medzi časom jeho film House That Jack Build zaradila do programu, pozn. red.).“

“ Nepopieram, že niektorí francúzski kritici alebo fajnšmekri, sú medzi nimi aj moji priatelia, sú schopní oceniť také filmy, že sa mi rozum zastavuje. „ Thierry Frémaux

V roku 2011 súťažil s úžasným film Melancholia. Mohol zvíťaziť?

„Mohol, keby nebolo tohto škandálu. Ale film Antichrist, ktorý nakrútil predtým, to už bola iná káva. Vyvolal rozpory aj medzi kritikou, aj medzi publikom. Lars von Trier je už roky špecialistom na kontroverziu. To my na jednej strane máme radi, na druhej strane to nikdy nevieme predpovedať. Potom počúvam výčitky: vy ste vedeli, že to bude škandál! Nie.“

Tomu sa ťažko verí.

„Nikdy to nevieme. Ani pri filme Zvrátený (od režiséra Gaspara Noého, pozn. red.) som to netušil. Pre mňa to bol silný a skvelý film o násilí, na ktorý sa, áno, ťažko pozeralo.