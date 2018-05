Zistil si, kde býva porota, a ovplyvňoval ju. Harvey Weinstein terorizoval Cannes

Film o jeho páde nakrúti Brad Pitt.

9. máj 2018 o 11:59 Kristína Kúdelová

CANNES. Od deviatej ráno do druhej v noci. Telefónne číslo +33 4 92 99 80 09 je k dispozícii, ak by ste potrebovali nahlásiť sexuálne zneužívanie, násilie alebo útok. Sme tu pre každého, kto utrpí fyzickú alebo psychickú ujmu a pomôžeme mu, ak by potreboval podať sťažnosť na polícii alebo ísť do nemocnice.

Festival v Cannes rozposlal správu každému účastníkovi. Tolerancia nula, ohlásil, najmä v čase, keď si obete sexuálneho obťažovania konečne vzali slovo a padlo aj posledné, vlastne najväčšie tabu.

Bol ním Harvey Weinstein, jeden z najplyvnejších amerických producentov, ktorého dnes žaluje vyše sedemdesiat žien. Toľko sa ich nazbieralo od minulého októbra, hoci o jeho správaní museli vo filmovom biznise vedieť takmer všetci. Vedel to aj festival v Cannes. Lenže tohto obávaného aj nenávideného muža potreboval. Presnejšie, on jeho hviezdu vyrobil.

S Tarantinom. (zdroj: SITA/AP)

Riaditeľ: Jeho arogantnosť bola nevídaná

V roku 1994 sa tu premietala Pulp Fiction. Quentin Tarantino počas projekcie niekoľkokrát radostne zatlieskal, popritom podupával nohami, reagoval na nadšené reakcie publika.