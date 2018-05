Punkeri hrali pre utečencov, dnes chystajú turné v rómskych osadách

Kapela RozpoR zatiaľ nechce zverejniť, v ktorých obciach bude cez víkend vystupovať.

10. máj 2018 o 12:38 Marek Hudec

BRATISLAVA. Nedávno napísali pesničku na podporu ochrany lesov, na koncertoch pravidelne vyzývajú ľudí, aby odmietli fašizmus a v roku 2015 hrali aj pre utečencov na železničnej stanici vo Viedni.

„Bol to pre nás veľký krok do neznáma, no nakoniec aj jeden z našich najväčších koncertov,“ spomína si Matej Vít s prezývkou Datra, gitarista bratislavskej punkovej kapely RozpoR.

Niekoľko rokov so spoluhráčmi uvažovali nad tým, že pôjdu na turné po rómskych osadách. Chcú, aby medzi ľuďmi z osád a Nerómami vznikol dialóg, aby sa spolu naučili vychádzať a spolupracovať. „Nech segregácia nepokračuje,“ vravia.

Cez víkend preto vycestujú do štyroch miest na Slovensku. Bude to Radikálne ľudské turné.

video //www.youtube.com/embed/AUENK_SjAEo

Ideme do toho rovno

Pôvodne malo začať v Plaveckom Štvrtku, sociálni pracovníci pôsobiaci v osade im to nakoniec odmietli, zrejme sa zľakli.