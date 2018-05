Poľsko má Oscara, ale v televízii ho nechcú premietať. Vláda chce filmy o hrdinoch

Pawel Pawlikowski očaril festival filmom Studená vojna.

12. máj 2018 o 14:38 Kristína Kúdelová

CANNES. Takýto film mohli aj Slováci nakrútiť a mohli by mať na červenom koberci v Cannes rovnaký úspech ako Poliaci. Volá sa Studená vojna a už len z názvu je zrejmé, že sme prešli podobnými vecami ako oni a mohli by sme o nich strhujúco rozprávať Západu.

Navyše, u nás doma by bol zrejme lepšie prijatý, ako to čaká režiséra Pawla Pawlikovského, keď sa vráti z festivalu do Varšavy. Je to príbeh milencov, ktorý sa stretli vo folklórnom súbore - on bol jeho umelecký šéf, ona speváčka a tanečníčka - a začali spolu žiť presne v čase, keď nastúpila éra Stalina.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Jeden chcel emigrovať, druhý nie, jeden bol v Paríži šťastný, druhý nie, jeden bol ochotný spolupracovať s režimom, druhý nie. Pawlikovskému stačilo ukázať len fragmenty z jednotlivých fáz ich vzťahu, aby vystihol, ako na východ od Berlínskeho múru vyzerala Studená vojna.

Obáva sa, že doma ho za to čaká kritika, lebo už s tým má skúsenosti.

“ Súčasná pravicová vláda interpretuje príliš zjednodušujúco. Vtedy bolo všetko zlé, dnes je všetko geniálne. Tí zlí komunisti, čo sme to kedysi mali, to sme neboli my. „ Pawol Pawlikowski

Oscar na čiernej listine

Pretože doma ho kritizovali, aj keď v roku 2014 získal cudzojazyčného Oscara za film Ida.

Pre agentúru AFP povedal, že Ida je na čiernej listine všetkých poľských kultúrnych inštitútov v zahraničí a poľská verejnoprávna televízia ho má zakázané vysielať.