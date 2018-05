Christopher Nolan: Záber nie je hodný byť vo filme, ak nie je hodný mňa

Režisér filmov Temný rytier či Počiarok hovorí o tom, ako ho nevzali na filmovú školu.

13. máj 2018 o 13:15 Kristína Kúdelová

CANNES. Nevzali ho na filmovú školu, zrejme vtedy usúdili, že nemá dostatok talentu, ale vlani nakrútil možno najlepší film roka. Možnosti filmového rozprávania sa zase o kúsok posunuli, keď v dráme Dunkirk rozvíjal príbeh v troch rozličných časoch a hľadal nový spôsob, ako zladiť hudbu a zvukové efekty.

Až donútil členov americkej akadémie, aby Oscara udelila aj strihačovi hudby, čo doteraz nikdy nerobila.

Christopher Nolan prišiel do Cannes, aby publiku porozprával o svojej kariére. Taký bol o stretnutie s ním záujem a miesta v sále tak málo, že to takmer na chodbách festivalového paláca vyvolalo bitku. Režisér filmov Memento, Temný rytier či Počiatok povedal aj to, ako sa vlastne naučil nakrúcať filmy, keď režisérske vzdelanie nemá.

Jeho deň bol sobota

Mal sedem rokov, keď ho vzali na 2001: Vesmírnu odyseu. Videl ju v najväčšom kine v Londýne na Leicester Square a zážitok, ktorý z prelomového sci-fi mal, si vie dodnes presne vyvolať.

“ Všetko, čo v Nolanových filmoch vidíte, nakrútil on. Aj detailné zábery predmetov, detaily rúk alebo neidentifikovateľných častí tela, ktoré väčšinou ani nepatria hercom v hlavných úlohách. „

"Stanley Kubrick vtedy dokázal, že vo filme je všetko možné. Že možno zabudnúť na všetky pravidlá, vyhodiť teoretické knihy cez okno a posunúť hranice na miesta, kde si to nevieme predstaviť. Veľmi som zatúžil, že aj ja tie hranice raz posuniem," hovoril v Cannes.

Jeho otec vedel, že z odmietnutia z filmovej školy je smutný, ale poradil mu, aby šiel študovať anglický jazyk a literatúru. Bude mať skutočný diplom zo skutočného odboru, potom vraj ešte môže vyskúšať film.

Ale Nolan sa už k jeho štúdiu nedostal.