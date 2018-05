Deň, keď sa zo sci-fi stalo umenie. Stačilo rešpektovať zákony a ľudia mali vyrazený dych

Stanley Kubrick nakrútil film 2001: Vesmírna odysea celkom inak ako filmári pred ním.

14. máj 2018 o 15:06 Kristína Kúdelová

CANNES. Na zemi žije niekoľko miliardy ľudí, to znamená, že na jedného človeka pripadajú tridsiati duchovia. Pretože netreba zabudnúť na ďalšiu stovku miliard ľudí, ktorí tu už žili pred nami, počítal v duchu Stanley Kubrick koncom šesťdesiatych rokov.

Aj keby sme žili všetci naraz, vo vesmíre je toľko miesta, že by to vystačilo na to, aby mal každý z nás svoje vlastné nebo aj peklo.

Americký režisér bol vtedy ponorený do existenciálnych úvah a rozmýšľal nad možnosťou mimozemského života. Keby bol, akú by mal formu? Vedeli by sme ho zachytiť? A prečo sme ešte nikoho nestretli, keď už lietame do vesmíru?

Výsledkom bol film 2001: Vesmírna odysea, ktorá sa vo svete prvýkrát premietala v apríli 1968 a vyvolala reakciu, aká býva pre veľké a prelomové diela typická. Polovica publika odišla omráčená a uveličená, druhá ho nepochopila a vypískala. "Mnohí vtedy Stanleyho vysmiali. Vraveli, že Dvetisícjednotka je nudná a hlúpa," povedal pre SME producent filmu Jan Harlan s konštatovaním: "Film, to je nevypočítateľný biznis."

Je, po päťdesiatich rokoch je jasné, že Kubrick povýšil žáner sci-fi na umelecké dielo. Na festivale v Cannes práve slávnostne premietli zreštaurovanú verziu, na ktorú dohliadal režisér Christopher Nolan. V publiku okrem neho a Jana Harlana sedela aj Kubrickova dcéra Catherine aj Keir Dullea v hlavnej úlohe. A publikum na nich kričalo: Ďakujeme!

Vesmírna odysea má 50 rokov. (zdroj: FDC)

Strih, ktorý vyrazil dych

Stanley Kubrick začal svoj film nevídanou sekvenciou zo života ľudoopov. Na vyprahnutej zemi pračlovek bojoval o kus mäsa so zvieratami, bál sa noci a nevedel ešte, aká deštrukčná môže byť jeho sila. Až raz doňho vstúpil hnev a začal trieskať kosťou po všetkom, čo okolo seba našiel.

A potom tú kosť vyhodil do výšky - kde sa premenila na vesmírnu loď v nekonečnom hviezdnom priestore.