Zomrela herečka Margot Kidderová, známa z filmov o Supermanovi

Kidderová hrala po boku herca Christophera Reeva vo filmovom hite Superman z roku 1978.

14. máj 2018 o 22:52 TASR

WASHINGTON. Kanadsko-americká herečka z filmov o Supermanovi Margot Kidderová, ktorá v nich hrala postavu odvážnej novinárky Lois Laneovej, zomrela v nedeľu vo veku 69 rokov.

V pondelok to oznámil pohrebný ústav Franzen-Davis v americkom štáte Montana, ktorý citovala v správe televízna stanica Sky News.Príčinu smrti pohrebný ústav neuviedol.

V Kanade narodená Kidderová zomrela doma v meste Livingston v Montane, dodala tlačová agentúra AP. Podľa herečkinej agentky Camilly Fluxmanovej-Pinesovej skonala pokojne v spánku.

Vo filme o superhrdinovi

Kidderová hrala po boku hlavnej hviezdy, herca Christophera Reeva, vo filmovom hite Superman z roku 1978 a v úlohe Lois Laneovej sa objavila aj v troch pokračovaniach.

Obaja spomínaní herci boli pomerne neznámi, keď ich obsadili do tohto filmu o superhrdinovi. Snímka sa stala kasovým trhákom o dve desaťročia skôr, ako sa filmy o komiksových hrdinoch bežne dostávali na prvé priečky v rebríčkoch komerčne najúspešnejších filmov.

Herečka udržiavala blízky vzťah s Reevom až do jeho smrti v roku 2004. Od roku 1995, keď spadol z koňa, bol ochrnutý od krku dolu. Kidderová pre americkú spravodajskú televíznu stanicu CBS povedala: "Keď ste pripútaný k niekomu, a pritom celé mesiace visíte zo stopu, začnete si byť čertovsky blízki."

Kidderová verejne kritizovala rozhodnutie nahradiť režiséra Richarda Donnera pri nakrúcaní Supermana 2 v roku 1980. Toto bolo neskôr uvádzané aj ako dôvod, prečo sa o štyri roky v Supermanovi 3 objavila len na menej než päť minút. V roku 1987 sa Kidderová vrátila do veľmi kritizovaného Supermana 4 (Superman IV: The Quest for Peace).

K príbehu o Supermanovi sa vrátila ešte v roku 2004, keď si zahrala Dr. Bridgette Crosbyovú v Smallville, dramatickom televíznom seriáli o mladom Clarkovi Kentovi, ktorý sa snaží vyrovnať so svojimi nadprirodzenými schopnosťami.

Na začiatku svojej kariéry sa Kidderová objavila vo filme Veľký Waldo Pepper z roku 1975 po boku Roberta Reforda.

Známa aktivistka

Kidderová bola známa aj ako politická a environmentálna aktivistka. Zanechala po sebe dcéru, počas života sa trikrát vydala a rozviedla.

Po ukončení tretieho manželstva v roku 1984 povedala, že dáva prednosť spoločnosti psov.

Jej prvým manželom bol americký románopisec Thomas McGuane, s ktorým mala v roku 1976 dcéru Maggie McGuanovú. Neskôr sa vydala za amerického herca Johna Hearda, manželstvo však trvalo len šesť dní. Potom sa vydala za filmového režiséra Philippa de Brocu, manželstvo trvalo od roku 1983 do roku 1984.

Kidderová "randila" aj s bývalým kanadským premiérom Pierrom Trudeauom, filmovým režisérom Stevenom Spielbergom a komikom Richardom Pryorom.

Herečka sa v 90. rokoch 20. storočia duševne zrútila a na štyri dni zmizla - táto príhoda mala mimoriadnu publicitu v médiách. Kidderová trpela duševnou chorobou celé desaťročia.