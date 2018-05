Je Vo štvorici po opici potrebná komédia? Je, ale intelektuálom ju neukazujte

Komédia je žáner na vyhynutie.

15. máj 2018 o 12:23 Kristína Kúdelová

CANNES. Na najväčšom filmovom festivale na svete asi nemajú zmysel pre humor. Povedal by vonkajší pozorovateľ. Už roky sa zdá, že tu je asi zakázané sa smiať. Všade inde áno, ale v kine nie. Publikum nič tak nepotrebuje, ako sa uvoľniť pri poriadnych komédiách, lenže festival mu ich neponúka.

Tento rok ich je v programe špeciálne málo, ako keby ich už nikdy nenakrúcal. Už sa polovica filmov v súťaži premietala, a ľudia v hľadisku vybuchovali od smiechu len pri novom filme Spika Leeho BlacKkKlansman. To však nebola komédia, ale drsná dráma o rasizme nakrútená s ohromným humorom.

Umelecký riaditeľ už viackrát musel vysvetľovať, prečo je tu situácia s komédiou taká zúfalá.

Neželaná nálepka

Podobne je to aj na Oscaroch. Málokedy sa stane, že by v hlavnej súťaži nejaká zvíťazila. Je to obraz toho, že tento žáner zostáva v mysli mnohých cinefilov podradným.