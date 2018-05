Punkeri RozpoR: Rómom sme museli vysvetliť, že nie sme s kotlebovcami

Bratislavská kapela hrala cez víkend v rómskych osadách.

15. máj 2018 o 16:23 Marek Hudec

Nedávno napísali pesničku na podporu ochrany lesov, na koncertoch pravidelne vyzývajú ľudí, aby odmietli fašizmus a v roku 2015 hrali aj pre utečencov na železničnej stanici vo Viedni. Kapela RozpoR sa teraz vrátila z turné po rómskych osadách. Jej líder MATEJ „DATRA“ VÍT hovorí o tom, aký je postoj punkovej subkultúry k spoločenským témam.

Pred troma rokmi ste hrali v utečeneckom tábore. Čo vás presvedčilo?

„Pamätám si, že som sa po istom období vrátil zo Spojených štátov na Slovensko. V zahraničí som nesledoval správy a tu na mňa zrazu zo všetkých strán vyskakovala kríza a utečenci. Napadlo mi preto, či by sme pre nich nešli zahrať do Rakúska.

Zavolal som hneď kamarátovi zvukárovi, ktorý vie lacno vybaviť požičanie techniky a agregátu. Považoval to za skvelý nápad a zvyšok kapely bol tiež za. Tak sme teda nasadli do auta a išli.“

Nebolo ťažké taký koncert vybaviť? Nepotrebovali ste povolenia?

„Priznám sa, neriešili sme to. Do mnohých nápadov sa rovno vrhám. Bol to však problém, to je fakt. Išli sme najprv do Traiskirchenu, kde nás dnu nevpustili. Navyše bola nedeľa, nič sa v Rakúsku nedalo vybaviť. Našťastie, bola s nami kamarátka, ktorá pracuje v Rakúsku a má dobré kontakty.

Zavolala známemu, či náhodou nevie o inom utečeneckom tábore. On navrhol, nech prídeme do Viedne na Hauptbahnhof. Ten tábor bol len záchytný, nebol uzavretý.

Prišli sme tam teda na drzovku a rozbalili si nástroje uprostred tábora.

Neskôr sme chceli vystúpiť aj pre utečencov na Slovensku, tuším to bolo v Gabčíkove, ale to sme už vybavovali vopred. Nakoniec sa to však nepodarilo, lebo boli pár mesiacov zavretí v karanténe, nikto nemohol ísť dnu, ani s povolením.“

Podobne živelne ste zorganizovali aj víkendové turné po rómskych osadách. Ako sa podarilo?