Han Solo, búr sa. O veľkom pohoďákovi zo Star Wars vznikol samostaný film

Už sme ho videli, nemáme dobrú správu.

16. máj 2018 o 13:25 Kristína Kúdelová

V Hviezdnych vojnách je jedna postava, ktorá toho zatiaľ veľa nepovedala. A keď niečo povedala, nikto presne nevedel, čo to znamenalo. Wookie Chewbacca hovoril jazykom, ktorému najlepšie rozumel Han Solo. Keď sa spolu objavili na plátne, v kine nastal moment nadšenia a uvoľnenia, ich vzácne kamarátstvo bolo zaručeným zdrojom humoru.

Kde sa tí dvaja našli, to nám však tvorcia Hviezdnych vojen George Lucas v základných trilógiách poriadne nevysvetlil. Príležitosť objasniť ju prináša samostaný film Solo: A Star Wars Story, kde Han Solo vystupuje ešte ako mladý chlapec. Do istej miery kompenzuje to, že v siedmej epizóde Sila sa prebúdza ho scenáristi zabili a vytočili tak mnohých jeho fanúšikov.

Milý nápad, len či nám ho aj naozaj bolo treba. Prví diváci už film videli, bude to asi najhorší film, aký na festivale tento rok zaradili do programu. Dôvodov je viac.

Na palube je hitmaker