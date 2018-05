Nebola hodná ani 156 dolárov. Whitney Houston mohla skončiť ako bezdomovec

Nový dokument hovorí, že rodina ju zneužívala finančne aj sexuálne.

17. máj 2018 o 17:54 Kristína Kúdelová

CANNES. Američania oslavovali Valentína, keď sa v rádiu prvýkrát ozval hlas Whitney Houston v pesničke Saving All My Love For You. Bol rok 1985 a ona mala len dvadsaťjeden rokov, a už sa jej podarilo obsadiť prvé miesto v rebríčku časopisu Billboard.

Keby chcela, podarilo by sa jej to aj skôr. Ale rodičia jej kariéru starostlivo kontrolovali a chceli, aby bola slávna až vtedy, keď to dokáže zvládnuť. Jej mama bola speváčka, teta speváčka, otec mal talent manažéra. Rozvetvená rodina bola pri nej, aby jej na začiatku pomohla - a rozvetvená rodina bola aj pri jej konci. V dokumente režiséra Kevina MacDonalda vystupuje ako svedok a zároveň aj ako vinník jej úpadku.

Crack nie, kokain áno

Whitney Houston zomrela v roku 2012. Prvotná správa hovorila, že sa nešťastne utopila v hotelovej kúpeľni