Architektka Silvia Brna: Ľudia už hľadajú krásu a vkus, ale developerov ešte neosvietilo

Niekedy neverí vlastným očiam, keď vidí pôdorys, na ktorom je zámerne zmenšená mierka.

18. máj 2018 o 14:25 Eva Andrejčáková

Kedy ste sa naposledy zbavovali zbytočností, začínali novú etapu života a vymýšľali svoje bývanie nanovo? Je to náročný krok, ktorý sa bez vás neudeje, hoci by ste pred ním možno najradšej utiekli.

Jednou z tých, čo pomáha ľuďom dopracovať sa k novým dobrým riešeniam, je architektka SILVIA BRNA. Pripravuje ich aj v obľúbenej relácii TV Joj Nové bývanie.

Vraví, že najťažšie na svete je postaviť a navrhnúť si vlastný dom. Môžete si v ňom totiž vymyslieť čokoľvek, ale potom s tým treba žiť. Zmieriť sa s bývaním je však ťažké aj vtedy, keď vás developer navnadí a potom jednoducho v riešeniach oklame.

Pred časom sa odsťahovala z Bratislavy na Záhorie a postavila ekologický dom z dreva s jazierkom pri lesíku. Otázka bývania podľa nej vždy súvisí s tým, akým obdobím života človek prechádza.

Je ľahšie konzultovať s klientmi, keď ste s nimi pred kamerou?

Nikto nie je zvyknutý na kameru, ale s príjemným štábom sa to dá dobre prijať. Ľudia si väčšinou nedokážu svoju predstavu o bývaní dať dokopy a predstaviť si, ako by malo vyzerať. Veď je to aj dôvod, prečo sa do relácie prihlásia. Keď im ukazujeme vizualizácie priestoru podľa ich požiadaviek, bývajú unesení. Tie však vzhľadom na čas, ktorý človek pri rozhodovaní o nehnuteľnosti potrebuje, musia vzniknúť dosť rýchlo.

Ako prebiehajú prípravy?

Do produkcie sa prihlásia uchádzači s vyplneným formulárom o tom, čo hľadajú a prečo, či dom alebo byt, akú lokalitu preferujú, či v meste alebo na dedine.

Na základe toho mávame poradu, na ktorej vyberieme nehnuteľnosti a ako architektka dostanem indície, čo sa klientovi páči, či má deti, či preferuje pracovňu alebo detskú izbu a podobne. Potom mám zopár dní na to, aby som jeho priestor navrhla.

Nie je na to zopár dní málo?

Je fakt, že keď štandardne spolupracujete s architektom, celý proces tvorby trvá aj pol roka. Pri Novom bývaní ho musíme skrátiť na týždeň. V niečom je to dobré, klient totiž do tvorby nevstupuje, nemá čas vymýšľať, čiže architekt má voľnú ruku.