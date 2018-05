Vyčítajú mu, že zneužil násilie. Pesnička This is America je hitom Ameriky

Opisuje strach menšín za oceánom.

18. máj 2018 o 11:44 Marek Hudec

Donald Glover vo videoklipe k pesničke This is America.(Zdroj: Youtube)

NEW YORK. BRATISLAVA. Gospelový zbor veselo spieva a tlieska. Do miestnosti vkráča ďalšia postava, chvíľu so spevákmi tancuje. Následne dostane od niekoho mimo záberu samopal a zbor neľútostne vystrieľa.

Prečítajte si tiež: Chcel byť prvým černošským Spidermanom. Teraz búra rasové predsudky v televízii

Z tohto záberu v novom videoklipe This is America muselo zabehnúť mnohým, ktorí si v Spojených štátoch pamätajú na masaker v kostole v Charlestone. V roku 2015 tu rasistický útočník zastrelil deväť Afroameričanov.

Raper Childish Gambino na tragédiu priamo odkazuje v konceptuálnej pesničke. Hneď po zverejnení sa dostala na vrchol singlového rebríčka.

Podarilo sa jej silné svedectvo o strachu menším a násilí.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



video //www.youtube.com/embed/VYOjWnS4cMY

Pesnička má mnoho metafor a odkazov

Childish Gambino je prezývkou herca Donalda Glovera, ktorý sa téme rasizmu venuje aj v úspešnom seriáli Atlanta. Do nového videoklipu si pozval režiséra Hira Murai, ktorý nakrútil niekoľko jeho epizód.