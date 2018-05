Prežil dva veľké údery. Festival v Cannes má víťaza, ktorý sa bude hrať aj u nás

Držiteľ Zlatej palmy vo filme uvažuje o tom, čo robí z rodiny rodinu.

19. máj 2018 o 21:09 Kristína Kúdelová

Zlatá palma ide do Japonska.(Zdroj: FDC)

CANNES. Pre festival v Cannes to bol prelomový rok. Poznamenala ho hádka s Netflixom, ktorá sa skončila bez toho, aby sa dalo vyhodnotiť, kto je jej víťazom. Festival odmieta premietať filmy, ktoré Netflix vyrobí - ale odmieta premietať v kine, preto tento rok žiadne do súťaže nepozvalo.

A bolo to cítiť, v programe chýbali, pretože množstvo originálnej produkcie je práve na Netflixe.

Druhý úder, ktorý do festivalu tento rok zasiahol, prišiel z Hollywoodu. Sexuálny škandál producenta Harveyho Weinsteina znamená, že tento rok v Cannes neboli ani jeho filmy. A sprievodným javom bolo, že tu chýbali americké hviezdy, ktoré v nich zvyknú hrávať.

Našťastie, podarilo sa to vykompenzovať dobrými filmami, ktoré síce nenakrútili vždy známe mená, ale mali všetko, čo film potrebuje mať, aby mal právo byť v prestížnej súťaži.

Spomedzi nich porota, vedená herečkou Cate Blanchett, ocenila tieto:

Najlepšia herečka

Samal Yeslayamova za film Ayka

V súťaži nebolo veľa filmov, ktoré by ponúkli veľké úlohy pre herečky. Penélope Cruz malu jednu vo filme iránskeho režiséra Asghara Farhadiho Všetci to vedia, ale to bolo ešte na začiatku festivalu.

Na druhú takú úlohu bolo treba čakať až do posledného dňa, keď sa premietol ruský film Ayka od režiséra Sergeja Dvortsevoja.

Samal Yeslyamova v ňom bravúrne zahrala utečenkyňu z Kirgizska v Moskve. Tesne po pôrode utečie z nemocnice a ešte keď krváca, snaží sa niekde zamestnať a vrátiť peniaze vekslákom, ktorí ju vydierajú.

Najlepší herec