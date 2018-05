Autor komiksu o Nickovi Caveovi: Pravdu o ňom nepoznám. Hovoril o sebe v tretej osobe

Reinhard kleist prišiel svoj komiks Mercy on Me predstaviť do Bratislavy. Naživo kreslil obrázky Nicka Cavea k hudbe, ktorú hrala kapela Roberta Pospiša, Martina Sillaya a Jozefa Luptáka. V Bratislave ilustrátora sprevádzal Michal Hvorecký.(Zdroj: SME - Jozef Jakubčo)