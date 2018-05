Jediná scéna rozhodla o všetkom. Harrison Ford zachránil Hviezdne vojny, dnes ho nahradili

Legendárny herec sa na film Solo: A Star Wars Story netešil.

22. máj 2018 o 18:09 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Do premiéry Hviezdnych vojen zostávalo len niekoľko týždňov a on bol viac než neistý. Celkom na nervy. Skúšobná projekcia nedopadla dobre, kamaráti režiséri si pred ním ťukali na čelo. Čo má znamenať ten dlhý text na začiatku? Kde sa nabrali tie tvoje postavy a kam sa to s nimi divák dostane? Veď to nikto nepochopí.

Keby nebolo Stevena Spielberga, zdeptaný George Lucas by možno celú svoju galaktickú prácu hodil do koša. Len Steven Spielberg pochopil, že práve videl budúcnosť kinematografie a z Hviezdnych vojen bol nadšený. Hoci ich videl skôr, ako sa do nich pridali špeciálne efekty.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Bol vtedy rok 1977. Nikto v Hollywoode ešte nevedel, ako môže na divákov zapôsobiť nenáročné dobrodružstvo, plné bizarných postavičiek, ľudí a robotov. Lucasova manželka Marcia, mimochodom, výborná strihačka, sa vtedy zahrala na vešticu. O všetkom rozhodne Han Solo, povedala. Na ňom stojí, či Hviezdne vojny skončia triumfom, alebo budú prepadákom.