Pavol Habera: Rozum ma drží pri zemi, preto som tak dlho nevydal platňu

Najprísnejší porotca Superstar hovorí, že kto chce robiť dobrú hudbu, musí ju vedieť aj počúvať.

25. máj 2018 o 11:11 Kristína Kúdelová, Eva Andrejčáková

Ako porotca hodnotí spevák a hudobník PAVOL HABERA už mnoho rokov talenty v speváckej súťaži Superstar. Má povesť kata, jeho názor býva bernou mincou.

Tvrdí, že máme šikovných mladých spevákov, nedokážu však zaloviť v histórii kvalitnej popmusic a vidieť to na ich pôsobení v hudobnom biznise. A tiež dosť mladých šikovných kapiel na to, aby ich pesničky skúšali hrať v slovenských rádiách.

Stretnutie s ním pred živým prenosom Superstar sprevádzala neistota. Nevedeli sme, či viac veriť odkazu manažérky, že sa na rozhovor naozaj teší, alebo že bude arogantný, ako tvrdia niektoré jazyky, ktoré ho v minulosti spovedali.

Napokon prišiel obyčajný Paľo, úprimný profík, ktorému jeho sviežosť a vyrovnanosť môžeme závidieť. V rozhovore pre SME priznal, že s vekom dlho bojuje najmä pri skladaní pesničiek s kolegami v kapele. Po skúsenostiach, aké v tvorbe a biznise má, sa mu totiž žiadna, ktorú spolu vymýšľajú, nezdá taká dobrá, aby ju pustil von.

Jeho Team hrá často, ale najmä pesničky zo svojej zlatej éry, ktoré si vybrané publikum stále želá. Priali si ich aj ľudia, ktorí organizovali koncerty pre Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú.

Hovorí, že odmietol z pocitu zodpovednosti, lebo sa na Slovensku v posledných rokoch veľa nezdržuje a akciu chcel uchrániť od negatívnych reakcií, ktoré by mu za to mohli ľudia adresovať. Odkazuje však, že všetko rozumné, čo sa bude diať, veľmi podporuje.

Ako porotca v Superstar funguje už od roku 2004. (zdroj: TV MARKÍZA)

Superstar sa blíži k veľkému finále. Viete byť v atmosfére živých prenosov naozaj uvoľnený a spontánny, alebo len počúvate pokyny réžie?

"Pre nás porotcov je to už v tejto fáze celkom ľahké. Už sa nechodíme ani veľmi pozerať na generálky, aby sme čo najprirodzenejšie reagovali na výkony spevákov a aby sme ich vystúpenie videli prvýkrát naozaj až počas živého prenosu.

Najlepšie viete zareagovať na to, čo vidíte prvýkrát. Viete bezprostredne povedať, čo si o tom myslíte. Je to, samozrejme, aj stres, lebo živý prenos sa postrihať nedá a na tie tri hodiny sa musíte absolútne sústrediť."

Aké býva obdobie kastingov?

"Pre nás o dosť ťažšie. Pracuje sa nepretržite, musíme byť k dispozícii a venovať sa súťaži úplne naplno deň aj noc."

Z čoho mávate stres? Aby ste svojím výrokom neublížili, alebo skôr vystihli výkon súťažiaceho?

"Stres prichádza zo všetkého dokopy, potom aj z toho, či sa divák dokáže s vaším názorom stotožniť. A ešte treba byť podľa možnosti vtipný. Televízia je predsa len väčší röntgen ako plná sála, kde sedíme, kde je zvuk úplne iný, ohlušujúci, nie taký priezračný a jasný.

Keď si občas v telke pozriem prvé kastingy, sú chvíle, keď si poviem, ejha, toto bolo fakt zlé, to som si teda fakt mohol všimnúť. Vo finále sú to však všetko veľmi slušní speváci, z každého z nich niečo môže byť. Preto im v tejto fáze dávam vlastne verejne už skôr len rady, ktoré by som im dal aj v súkromí.

Ktorú fázu súťaže máte radšej?

"Vždy som sústredený na tú, ktorá práve prebieha. Najdôležitejšie je pre mňa nestratiť na začiatku niekoho, kto je naozaj talentovaný.

Pri prvých kastingoch pred vami stoja decká najviac dve-tri minúty, odhadnúť vtedy, kto bude fakt dobrý, sa ešte veľmi nedá. Ak však cítime, že v sebe skutočne čosi má, posúvame ho ďalej, aby sme ho mohli pozorovať."

Ako pracujete s tými, čo sa otvoria až neskôr?

"Za tie roky, čo sedím v porote, bolo viac prípadov, ktoré sa ukázali až vo fáze, keď už išlo o veľa, keď sme sa blížili do finále. Počas súťaže sa sympatie môžu rýchlo zvrtnúť. Keď vidím, ako v uplynulých kolách spieva Tereza Mašková, hovorím si áno, je to jednoznačná favoritka.

Lenže ešte nie je koniec súťaže a stále sa môže ešte všeličo vyvŕbiť. Ľudí môže začať baviť niekto iný. Niekedy stačí jeden vtipný rozhovor s Leošom alebo nejaká vydarená dokrútka a okamžite sa to odrazí na počte esemesiek. Superstar odzrkadľuje celý šoubiznis: úspech interpreta ovplyvňuje okrem spevu celé jeho pôsobenie v tomto prostredí."

Vás ovplyvňuje, čo sa o súťažiacich šuchne v médiách?

"Nesledujem to a dokonca nepozerám ani reprízy jednotlivých živých kôl. Čo sa odvysielalo, už sa jednoducho nedá vrátiť a nechcem sa tým zaťažovať. Chcem ostať s čistou hlavou, nebyť ničím ovplyvnený. Výnimkou sú prípady, keď nám režisér povie, že niektorý zo súťažiacich niečo vyviedol napríklad na hoteli a potreboval by trochu zrovnať. Vtedy mu dám verejne najavo, nech si uvedomí, že ak chce robiť muziku, musí sa učiť zodpovednosti."

Boli ste vy v začiatkoch takýto zodpovedný?

"Asi som mal výhodu v tom, že sme sa s kapelou Team stali známymi, až keď som mal okolo dvadsaťpäť.