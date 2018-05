Ich hudba môže prežiť dekády. No Arctic Monkeys na novinke spomalili

Tranquility Base Hotel & Casino sa stal najpredávanejším vinylom štvrťstoročia.

29. máj 2018 o 13:11 Marek Hudec

Z reproduktorov znejú tvrdé gitarové riffy, odhodlané, dôrazné bubnovanie a ležérny, bohémsky spev.

Keď pred piatimi rokmi kapela Arctic Monkeys vydala album AM, ukázalo sa, že sa našli hudobníci, ktorí majú v sebe toľko originality, hnevu a energie ako najväčšie hviezdy z Britských ostrovov.

Mnohí si hovorili, že sa našiel nový Mercury, možno niektorí cítili až beatlesovský potenciál. Už prvé minúty nahrávky mali neuveriteľný ťah, aj preto bol AM v zoznamoch najlepších albumov roka. Niekoľko týždňov bol v Anglicku a v ďalších častiach sveta jednotkou.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Líder kapely Alex Turner napísal pesničky s takým šarmom, že sa nezunujú, neošúchajú, za päť rokov nestratili nič z pôvodného lesku. Táto mašina bola tak dobre zostrojená, že môže prežiť dekády a že si okamih jej nahrania budú fanúšikovia pripomínať večne.

Pokračovať po takomto úspechu je, pochopiteľne, zradné. Arctic Monkeys sa o to pokúsili novinkou Tranquility Base Hotel & Casino.

video //www.youtube.com/embed/71Es-8FfATo

Iný neznamená horší

Už na začiatku je jasné, že toto je iný album ako elektrizujúci AM alebo dunivý debut Whatever People Say I Am, That´s What I´m Not z roku 2006. Iný však neznamená zlý.

Turner niekoľkokrát dokázal, že má talent na písanie agresívnych vypaľovačiek, ktoré najlepšie znejú na preplnených koncertoch, a zároveň na jemné, melancholické pesničky.

Také nahral v minulosti už pre smutno-smiešnu drámu Volám sa Oliver Tate o dospievajúcom tínedžerovi a jeho nešťastnej láske. Novinka k nim má blízko.