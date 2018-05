Vincent Cassel pre SME: Snažil som sa byť pekný, sexy a rozpoznateľný. Dnes už nie

Až neskôr som pochopil, prečo môj otec nehral Tarzana ani Batmana, hovorí jeden z najlepších hercov súčasnosti.

30. máj 2018 o 17:04 Kristína Kúdelová

Pán Cassel si želá urobiť prestávku! Pán Cassel je hladný! Pán Cassel by si dal kurací sendvič a hranolčeky! Keď sme v parížskom hoteli Grand čakali na rozhovor s VINCENTOM CASSELOM, personál okolo neho bol vo vrcholnej panike. Cez vysielačku v rýchlosti zháňali, čo si pán objednal, a keď prišiel vozík s jedlom, ochutnávali teplotu zemiačikov, aby náhodou nemali ani o stupeň menej, ani o stupeň viac.

Pritom Cassel už niekoľkokrát dokázal, že odmieta takýto star systém. "Som len dobrý predavač toho, čo robím, nepotrebujem masturbovať nad tým, že som slávny," hovorí.

Jeho otec Jean-Pierre Cassel patril medzi hereckú špičku a lepšiu francúzsku spoločnosť. On z nej utekal. Vyrastal v partii hiphoperov a hrdo reprezentoval zmiešanú tvár Francúzska. Začínal ako rebel, a predsa to dotiahol tak ďaleko, že sa dnes považuje za nástupcu Alaina Delona. Akurát je oveľa všestranejší a na plátne výbušnejší.

Jeden z najlepších hercov súčasnosti VINCENT CASSEL žije v Riu de Janeiro. Paríž dočasne opustil, odišiel aj od herečky Moniky Bellucciovej, s ktorou dlhé roky žil. Hovorí, že utiekol pred pseudoproblémami, ktoré v hlavnom meste človek rieši. Niečo také kedysi urobil maliar Paul Gauguin, ktorý sa pokúšal uživiť v Polynézii a oženil sa s trinásťročným dievčaťom. Práve jeho hrá vo filme Gauguin, ktorý je práve v našich kinách.

Gauguin bol veľký maliar, ktorý zároveň utiekol pred problémami. Podobáte sa v niečom naňho?

"Dúfam, že vo filme áno. A dúfam, že v skutočnom živote vôbec nie. Nikdy by som neopustil svoje deti a nikdy by som neobetoval umeniu všetko, čo mám. Ak teda môžeme nazvať umením to, čo robím, lebo tým som si nie istý. Páčilo sa mi, že mal silu veriť v seba, aj keď v tom bol vlastne jediný. S tým sa môžem stotožniť."

“ O politickom aspekte sme sa s režisérom nerozprávali. Je však pravda, že som nechcel nakrúcať sexuálne scény s trinásťročným dievčaťom. Bolo by mi to nepríjemné. „

Mali ste niekedy pocit, že nikto iný vám neverí, len vy sám?

"To sa mladým začínajúcim hercom často stáva. Veriť si, že sa vám raz podarí uspieť, to chce vytrvalosť. Ale takú silu ako Gauguin som nikdy nemal, stále sa pýtam, kde ju bral. Bol si istý, že je najlepším maliarom svojej generácie a že zrevolucionizoval moderné umenie. A mal pravdu."

Kedy sa to u vás zmenilo? Kedy ste si začali veriť?