Dokázal znásilniť vlastnú manželku. Toto je sedem životov Vincenta Cassela

Mám hranice, ktoré neprekročím, hovorí jeden z najlepších hercov súčasnosti.

30. máj 2018 o 13:34 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Zvrátený. Neznesiteľne násilný. Rasista. Primitív. Neverný. Francúzsky herec Vincent Cassel s odvahou prijíma jednu drsnú postavu za druhou a jeho popularita a rešpekt pritom iba stúpa a stúpa.

Nie je veľa hercov, čo je takých odvážnych ako on. Pritom hovorí, že si vytýčil hranice, cez ktoré nikdy neprejde. Niektoré tabu mu zostali napriek tomu, že vo svojej kariére prijal už aj úlohy, ktoré by dokázal zahrať len on.

Vybrali sme sedem najpamätnejších. V poslednej z nich ho práve môžete vidieť v našich kinách.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Nenávisť (1995)

réžia: Mathieu Kassovitz

Stál pred zrkadlom, robil si rannú toaletu a popritom si nacvičoval výhražnú repliku na ďalší deň: To sa s kým bavíš, he? So mnou? S kým sa bavíš takým tónom?

Vo filme Nenávisť z roku 1995 hral Vincent Cassel nezamestnaného chlapca z parížskeho predmestia. Keď túto scénu dokončil, režisérovi Mathieuovi Kassovitzovi poďakoval. Vzápätí to nechápavej tvári vysvetlil: „Ďakujem ti, lebo na túto scénu nikdy nikto nezabudne.“

Prelomový film v Casselovej kariére ale aj vo francúzskej kinematografii vôbec reagoval na etnické napätie na okraji spoločnosti. Kassovitz reagoval na smrť mladíka Makome, ktorý zomrel pár dní po tom, ako ho postrelil policajt. Francúzsku spoločnosť prirovnal k zúfalcovi, čo vypadol z okna. Kým nedopadne na tvrdú zem, opakuje si: Zatiaľ je všetko v poriadku.

Je to výborné filmové dielo a herectvo Vincenta Cassela je jeho vrcholom.

video //www.youtube.com/embed/okQJPUTQMqA

Zvrátený (2002)

réžia: Gaspar Noé

V tomto šokujúcom filme hrá so svojou bývalou manželkou Monicou Bellucci. Na chvíľu, keď dostal od režiséra Gaspara Noého ponuku, si celkom dobre pamätá. Hovoril o nej v rozhovore pre SME: "Moja prvá reakcia bola: Nie! Pýtal som sa Monicy: Čo na to hovoríš? A ona sa čudovala: Prečo si povedal nie? Nechápal som: O čom to hovoríš?"