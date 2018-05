V lete bude v Bratislave pokračovať hudobná súťaž Viva ulica

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 10. júna.

30. máj 2018

Druhý ročník hudobného projektu Viva Ulica!, v rámci ktorého sa budú môcť počas celého leta v uliciach Bratislavy prezentovať vybraní umelci, prichádza hneď s niekoľkými novinkami. Jednou z nich je dvojnásobný počet, spolu dvadsať finalistov, ktorých spoločne s tímom Slovenskej sporiteľne vyberie na základe zaregistrovaných videí riaditeľ festivalu Viva Musica! Matej Drlička.

Záujemcovia a záujemkyne sa môžu do projektu prihlásiť do 10. júna - stačí, keď nahrajú svoje video na stránku www.vivaulica.sk. Tým sa automaticky zaradia do finálneho výberu. Prihlásiť sa môžu hudobníci bez vekového obmedzenia hrajúci klasickú hudbu, respektíve modernú alebo ľudovú hudbu v klasickom poňatí.

"Prihlásiť sa odporúčam určite každému. Netreba sa ničoho báť, je to veľká zábava a človek aspoň zistí, či vie zaujať ľudí svojím talentom. Viva Ulica! mi do života priniesla novú skúsenosť, ktorú by som chcel zopakovať. Vďaka nej sa už nebojím hrať na ulici," povedal víťaz minulého ročníka projektu Dávid Bílek, ktorý si popri samotnej výhre splnil i veľký sen, a to zahrať si s veľkým orchestrom.

Okrem jeho vystúpenia priniesol prvý ročník Viva Ulica! do bratislavských ulíc takmer stovku koncertov. Pouličnú hudbu pritom i vďaka projektu vnímajú dnes Bratislavčania výrazne pozitívnejšie ako v minulosti.

Dvojnásobný počet finalistov Viva Ulica! nebude tento rok jedinou zmenou. Každý finalista si zároveň na začiatku projektu určí svoj sen, na ktorý si chce hraním v uliciach zarobiť.

Súťažiaci tak môžu získať nový hudobný nástroj, vycestovať na koncert do zahraničia za svojím hudobným idolom alebo si zarobiť na hodiny u uznávaného pedagóga. Každému finalistovi tiež, v prípade, že už ho nemá, zriadia facebookový profil, cez ktorý bude môcť informovať o termínoch hrania a plnení svojho sna. Ten budú môcť jeho fanúšikovia podporiť aj SMS hlasovaním.

Najlepší hráči zároveň získajú finančný príspevok vo výške 350 eur na ich hudobnú kariéru. Všetkých finalistov navyše čaká aj masterclass s ambasádormi tohto ročníka Viva Ulica!, svetoznámym súborom Janoska Ensemble.