Disney chcelo priniesť nové odhalenia o Jacksonovi. Dosiahli len škandál

Dokument The Last Days of Michael Jackson bol vraj nudný a nič nové nepriniesol.

31. máj 2018 o 16:41 Marek Hudec

LOS ANGELES. BRATISLAVA. Americká televízia ABC chcela priniesť nové odhalenia o smrti Michaela Jacksona, no podľa kritikov sa jej to veľmi nepodarilo.

Dokument, ktorý odvysielala minulý týždeň, bol vraj len nudný, k životu popovej hviezdy sa vyjadrovali zvláštni ľudia a väčšinu informácií sme už počuli: problematický vzťah k otcovi, závislosť od drog, obvinenia zo sexuálneho obťažovania.

Napriek tomu bol film The Last Days of Michael Jackson v Spojených štátoch v daný večer najsledovanejším programom, k obrazovkám pritiahol 5,6 milióna divákov. Na Slovensku zatiaľ nebol zverejnený.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



video //www.youtube.com/embed/FNpzIid4iSo

Očividné pokrytectvo

Televíziu vlastní spoločnosť Disney. Pre dokument ju teraz zažalovala Jacksonova pozostalosť z porušenia autorských práv. Majú sa týkať použitia spevákových pesničiek Billie Jean, Beat It, Don´t Stop Til You Get Enough, videoklipu skladby Thriller a záberov z koncertov.