Nehrozí, že by ho sláva prevalcovala. Už som starý cap, hovorí Dano Heriban

Potrebujú deti detské pesničky? Asi sa zhodneme, že áno, i keď úplne bez problémov dokážu počúvať akúkoľvek hudbu, ktorú počúvajú ich rodičia. Že hudba od prvej chvíle cibrí ich vkus a nemusí byť len lacnou odrhovačkou, sa chystá dokázať herec a hudobník DANO HERIBAN.

Že raz to naňho príde a bude skladať piesne pre deti, vedel vraj už roky. Jeho túžbu vrhnúť sa na ne urýchlil fakt, že sa medzitým stal dvojnásobným otcom. A preto je tu čosi, pri čom deti nemôžu chýbať. Čosi úsmevné. Tak sa volá aj jeho čerstvý album.

Nelezú vám deti niekedy na nervy?

"Deti rozhodne nie."

Prečo je pre vás vstup do ich sveta taký výnimočný?

"Kontakt s detským divákom ma úžasne bavil, už keď som v martinskom divadle dávnejšie hrával v predstaveniach pre deti. Zo Zvedavej rozprávky či o Muflónovi Ancijášovi, ku ktorým som zároveň robil hudbu, som takisto použil a rozpracoval niektoré motívy v nových pesničkách, ktoré sa na albume Čosi úsmevné nachádzajú. Zdali sa mi zásadné."

Čo vás na hudbe pre deti láka?

"Štandardná odpoveď bežného tvorcu by bola určite bezprostrednosť. A je to naozaj tá prvá a podstatná vec. V hudbe ´pre deti´ oceňujem však najmä to, že môže byť mojím výletom do voľného, tvorivého sveta, nedáva mi žiadne mantinely."

Je to taký rozdiel v porovnaní s hudbou pre dospelých?

"Keď robíte takzvanú hudbu pre dospelých, uvažujete nad tým, ako vystihnúť svoje pocity a myslenie, ako tridsiatnika-štyridsiatnika, všetko, čo žijete a vnímate.

Pri detskej tvorbe je pocit z tvorby úprimne tešivý, radostný, bezbrehý. A veľmi mi pomáha, že nad nápadmi môžem zľahka premýšľať. Očisťuje ma to. Skrátka, v aktuálnom období môjho života sa všetko stretlo v jednom – ja ako otec a hudobník, s chuťou pre deti niečo vytvoriť."

video //www.youtube.com/embed/eBFxftEzKQI

Neboli ste spokojný s ponukou?

"Nevylučujem, že tá, čo existuje, vznikla s najlepším úmyslom, ale je to jednoducho vec vkusu. Všetko, čo niekto tvorí a ponúka, vyjadruje jeho vkus. Tak je to aj v tvorbe pre deti. A keď jej nie je na výber dostatok, musíte púšťate hudbu, čo existuje.