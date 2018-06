Plánovaná samodeštrukcia. Johnny Depp na poslednej fotografii vyzerá zle, hrá to iba?

O pár dní koncertuje v Prahe.

6. jún 2018 o 13:28 Kristína Kúdelová

BRATIISLAVA. Vyhlásili ho za jedného z najkrajších mužov na svete. A dvakrát v časopise People Magazine usúdili, že po zemi nechodí nik, kto by bol viac sexy ako on. Ale to už je dosť dávno.

Ani z peňazí, ktoré kedysi zarábal ako najlepšie platený herec (však oprávnene), mu až tak veľa nezostalo, pretože si kúpil štrnásť domov, štyridsaťpäť drahých áut, luxusnú jachtu aj delo, ktorým rozprášil popol amerického spisovateľa Huntera Thomsona nad Aspenom v štáte Colorado.

Johnny Depp, žiaľ, stratil svoju pozíciu a z niekdajšieho zázračného chlapca zostal iba tieň. Keď o týždeň príde do Prahy a vystúpi so superskupinou The Hollywood Vampires, fanúšikovia budú asi zaskočení tým, ako vyzerá.

Plánovaná samodeštrukcia

Na fotografii, ktorú jeden fanúšik zverejnil po koncerte v Petrohrade, je mimoriadne pochudnutý. Na sociálnych sieťach sa niektorí ľudia zaňho dokonca modlili, báli sa, že je chorý. Alebo predpokladali, že je to efekt všetkých tých vín, za ktoré platí tridsaťtisíc dolárov mesačne.

Pre všetkých znepokojených prišli vzápätí korekcie. Fotograf a asistent Alice Coopera, ktorý v The Hollywood Vampire spieva, najprv tvrdil, že je normálne takto vyzerať na únavnom koncertnom turné.

"Vy vyzeráte dobre hneď, ako rozlepíte oči? Vyzeráte dobre, keď ste každý deň v lietadle a cestujete okolo sveta?" pýtal sa na twitteri.