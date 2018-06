O herecké výkony nešlo. Sandra Bullock hrá v lúpežnej komédii Debbina 8

Zločinci by mali byť aspoň psychopati.

6. jún 2018 o 11:59 Miloš Ščepka

Po krotiteľkách duchov prišla do kina ženská obdoba ďalšieho mužského filmového hrdinu – sestra podvodníka a lupiča Dannyho Oceana z trojice kriminálnych komédií Stevena Soderbergha.

Dosiaľ bola neznáma, teraz sa dostáva na podmienku z basy. A prináša si do najmenších detailov prepracovaný plán na lúpež najvzácnejšieho šperku na svete. V prvom rade osloví svoje dávne komplicky, spolu potom hľadajú ďalšie potrebné špecialistky: módnu návrhárku, hackerku, šperkárku.

Nič proti nápaditým vtipným parafrázam s myšlienkovým presahom. Lenže Debbina 8 nie je ani nápaditá, ani vtipná, nehovoriac o akomkoľvek presahu. Je sotva viac ako typický marketingový produkt, určený na rýchlu spotrebu.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Je šokujúco úprimný

Osvedčená schéma, opisujúca rafinovanú krádež šperkov, je ozvláštnená hereckým obsadením. S tým, že pre tento druh filmovej zábavy, adresovanej divákom módnych televízií, by herecké výkony boli nielen zbytočné, ale najmä kontraproduktívne.

Debbina 8 Ocean's 8, USA 2018, 110 minút. Scenár: Gary Ross, Olivia Milch. Réžia: Gary Ross. Kamera: Eigil Bryld. Hudba: Daniel Pemberton. Účinkujú: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Sarah Paulson, Helena Bonham Carter, Rihanna, Mindy Kaling, Awkwafina, Dakota Fanning, Matt Damon, Richard Armitage, Damian Lewis, Olivia Munn, Katie Holmes, Kim Kardashian West, Kylie Jenner Slovenská premiéra: 7. júna 2018

Hollywoodski tvorcovia predávajú sny. Nestoja o pravdu, realitu, nepotrebujú autentické charaktery, ale tentoraz nesiahli ani po obligátnych svojráznych, divácky zaujímavých figúrkach. Vedia, že postačia letmo načrtnuté typy.

Film vykresľuje a glorifikuje realizáciu zločinu. Rozprávanie sa svojou priamočiarosťou stáva fádnym. Žiadne odbočenia, žiadne prekvapivé zvraty, žiadne posolstvá. A predsa je Debbina 8, pravdepodobne nezámerne, nevdojak, film až šokujúco úprimný a pravdivý.

Donedávna boli zločinci v hlavných postavách pomstiteľmi, bojovníkmi, revolucionármi alebo aspoň okúzľujúcimi psychopatmi. Debbie Oceanová v podaní Sandry Bullockovej sa systému nemstí, nebojuje proti nespravodlivej spoločnosti a nie je ani charizmatický netvor na spôsob Hannibala Lectera.

Debbina 8. (zdroj: CONTINENTAL FILM)

Porušovať pravidlá je sexi

Je bystrá, rozumná, k spolupáchateľkám dokonca empatická. Systém meniť nechce. Vyhovuje jej, pretože jej umožňuje bezprácny zisk. Už v úvodných scénach po prepustení na slobodu sa nám predstavuje ako bezcitná rafinovaná podvodníčka, schopná pre naplnenie svojich nemalých nárokov kradnúť a podvádzať kohokoľvek, aj úplne obyčajných ľudí.

Debbinie priateľky a spolupáchateľky vďačne, rýchlo a bez váhania nasledujú jej príklad. Akoby dnes podstatou novodobého amerického sna bolo: každý, kto sa snaží, sa môže stať úspešným zločincom. Díleri hollywoodskych snov s nezvyčajnou úprimnosťou hovoria sami o sebe.

O tom, že bohatstvo, úspech a šťastie podľa nich nemožno dosiahnuť dodržiavaním, ale len porušovaním pravidiel. Veria, že to je nielen prínosné a príjemné, ale aj sexi.

Drobným plusom filmu je, že sa zaobišiel bez vulgárneho „humoru“ založeného na sexuálnych narážkach, trávení, vylučovaní a menštruovaní – ako sa v amerických komédiách pre ženy stalo normou. Aspoň po tejto stránke Debbina 8 neznechutí.

A čo my, ktorí nepodvádzame, nekradneme a nelúpime, lebo veríme, že svet môže naozaj fungovať, iba ak sa dohodnuté normy dodržiavajú? My môžeme Debbie a jej tvorcom aspoň do kina dobrovoľne priniesť naše peniažky za vstupné.

Hodnotenie redakcie: 2 hviezdičky z 5