Smatanová chce na novinke znieť inak. Oslobodzuje sa od veľkých vydavateľstiev

Speváčka na ambicióznom dvojalbume Echo prekvapuje.

7. jún 2018 o 11:10 Marek Hudec

Speváčka Zuzana Smatanová v minulosti víťazila v rôznych anketách popularity. Ľudí si získala tým, že pôsobí sympaticky, má príjemný prejav a celkom sa vedela vzoprieť klasickým predstavám o tom, ako v šoubiznise upútať.

Na sedem rokov sa zo scény stiahla, nové pesničky nenahrávala. Vracia sa až teraz ambicióznym dvojalbumom Echo, pri ktorom sa inšpirovala prírodou. Počuť v ňom snahu znieť inak ako predtým.

Smatanová pôsobí výpravnejšie a bohatšie, na jej albume pracovali aj skvelí hudobníci. Vie prekvapiť, prejaviť krehkú osobnosť, snaží sa povedať niečo úprimné.

Poslucháč sa však možno bude nútiť do toho, aby si novinku obľúbil. Rád by sa k nej vracal, no kým sa prehupne do druhej polovice, už si nebude istý.

Kolekcia hitov a výplne

Prvým veľkým problémom dvojalbumu Echo je jeho dĺžka. Už predchádzajúce Smatanovej nahrávky mohli pôsobiť repetitívne.