Pesnička Slováka zaujala v New Yorku. Veľká značka chce, aby prerazil v Amerike

Producent Pišta Kráľovič podpísal spoluprácu s rakúskou podznačkou Universalu.

13. jún 2018 o 13:11 Marek Hudec

BRATISLAVA. Zárobky z internetových služieb už začínajú v hudbe nahrádzať zárobky z klesajúceho predaja fyzických nosičov, hovorí Pišta Kráľovič. Vedie kapelu NVMERI a vystupuje pod prezývkou FVLCRVM.

Rovnako ako tvorba Jimmyho Pé aj tá jeho zaujala v zahraničí. Hrali ho už rádiá vo Veľkej Británii aj v Holandsku. Pred rokom dokončil pesničku Hi.

Na službe Spotify ju zaradili do špeciálneho playlistu, ktorý počúvajú ľudia z celého sveta. Hi si prehrali stovky tisícok poslucháčov a keď si Kráľovič pozrel štatistiky, zistil, že ich väčšina bola z metropol: New York, Los Angeles či Londýn.

Onedlho dostal ponuku zo vznikajúceho rakúskeho vydavateľstva patriaceho pod väčšiu značku Universal. Pracuje teraz na tom, aby prerazil na angloamerickom trhu.

video //www.youtube.com/embed/CA1nN_9rqUQ

Vstupnou bránou úspechu je Spotify

Značku Mom I Made It založil Max Matschnig. Predtým pripravoval vo Viedni klubové večery, na ktorých Kráľovič vystupoval. Mom I Made It v súčasnosti zastupuje zatiaľ len troch umelcov. Jednu rakúsku speváčku, jedného rakúskeho rapera a FLVCRVM.