Už sa nevie trafiť ani do playbacku. Nesmejte sa, Mariah Carey je tragický príbeh

Koncerty v Las Vegas môžu skončiť katastrofou.

13. jún 2018 o 11:06 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Bol to len jeden z ďalších newyorských večierkov a šéf vydavateľstva Columbia Records Tommy Mottola skonštatoval, že už každého videl a každého počul. Poberal sa domov. Ešte pred odchodom mu však speváčka Brenda K. Starr vtlačila do ruky čerstvo nahranú demonahrávku a povedala mu: Vypočuj si ju.

Mottola si ju pustil cestou v aute. Hlas bol mladý, trochu černošský, mäkký, jemne dráždivý a zároveň silný. O niekoľko minút zvrtol volant a na párty sa vrátil.

Je tu ešte to dievča? spýtal sa. Bolo. O niekoľko dní s ním podpísal zmluvu a v rádiách čoskoro začala znieť Vision of Love. Pesnička, ktorá sa éterom šírila ako perfektne namazaný stroj. Ani jeden tón v nej nebol navyše a zhora nadol v nej s ľahkosťou a hravo pobehoval hlas s mimoriadnym rozsahom. Zlatovlasá Mariah Carey mala devätnásť rokov. Nebola černoška, mala však taký spirit. A nakrútila videoklip, aký by si dnes len sotva niekto dovolil nakrútiť.

Ponížená vo výpredaji