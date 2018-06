Peter Nágel: Dostal som nezvyčajne úprimnú spoveď slovenského režiséra. Nik ju nečakal

Riaditeľ Art Film Festu hovorí o prekvapeniach na filmovej scéne.

13. jún 2018 o 16:38 Kristína Kúdelová

Cítil, že Art Film Fest získal nelichotivú nálepku spojenectva so Smerom, keď sa presťahoval do Košíc. Tvrdí však, že žiadne veľké dotácie nedostali a festival, kde je umeleckým riaditeľom, sa stále musí spoliehať na viaceré verejné zdroje.

Zaráža ho, aké zmeny v zákone o Audiovizuálnom fonde chce urobiť strana SaS. "Hádam len festival v Katare by mohol existovať v podmienkach, aké navrhuje," hovorí.

PETER NÁGEL býva aj členom odborných komisií, ktoré rozhodujú o finančnej podpore projektov z fondu. V rozhovore pre SME preto reaguje na obvinenie, že je netransparentná. Hovorí, že Česi nám momentálne závidia, a teší sa z nečakaného filmu, ktorý mu len celkom nedávno pristál v pošte.

Art Film Fest sa začína v piatok, premietne aj toto nové slovenské dielo.

SaS navrhuje novelu zákona o Audiovizuálnom fonde. Čo si o jej snahe myslíte?

"Rozprával som sa s ľuďmi z rôznych profesijných združení. Nepríjemne nás to prekvapilo, nerozumieme, prečo práve SaS s takýmto návrhom prichádza. Nevedno, či bezprostredným dôvodom bola kauza okolo chystaného filmu Generál - a ak bola, nevieme, prečo by bolo treba hneď a horúcou ihlou chystať novelu zákona. Zatiaľ to vyzerá, že nikoho zo zainteresovaných strana neoslovila, ani producenta Milana Stráňavu, ani zástupcov Audiovizuálneho fondu.“

Niektorí filmári sa však so Sulíkovcami stretli.

„Bolo to až v deň, keď SaS návrh predložila. Predpokladám, že je to nedorozumenie alebo nejaké testovanie, príprava na voľby. Je však zvláštne, že sa to deje práve teraz, keď sa slovenskému filmu darí, rastie jeho návštevnosť a rezonuje aj vo svete. Aj Česi sa na to pozerajú s rešpektom, sú radi, keď sú s nami v koprodukcii. Načo je teda práve teraz takáto iniciatíva dobrá? Pre film by bola likvidačná, to hovorím bez preháňania, a zaráža ma aj rýchlosť, s akou sa to všetko stalo."

V čom to môže ísť z SaS nedorozumenie?

„Napríklad, Richard Sulík sa údajne domnieva, že len na vývoj filmu sa dávajú státisicové dotácie.

To nie je pravda, žiadna suma určená na vývoj filmu nikdy nepresiahla dvadsať- alebo tridsaťtisíc eur. Takže v jeho pohľade nie sú len jemné odchýlky, toto sú značné nepresnosti."

Čo chce strana novelou zmeniť? Videli ste ju?