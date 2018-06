Nie Marx, ale láska je večne živá

Aj keď frázu o jeho večnom živote Nemci už nevyťahujú, snažia sa poctivo zadefinovať jeho miesto v domácich, ale aj vo svetových dejinách.

14. jún 2018 o 12:00 Róbert Dyda

Máj v Bavorsku je obvykle obdobím, keď musíte myslieť na zásobenie sa čerstvými rožkami pozornejšie ako v iné mesiace. Okrem voľných nedieľ a Sviatku práce totiž pribúdajú dva cirkevné sviatky (Nanebovstúpenie Pána a Turíce), avšak z logických dôvodov odpadáva Deň víťazstva. Pri prechádzkach poloprázdnym mestom je zaujímavé všímať si ponuky kníhkupcov.

Neprehliadnuteľný Marx

Pre človeka, ktorý sa musel na štátnice povinne učiť o kapitalizme, dialektike a spájajúcich sa proletároch, je zvláštny pocit vidieť vo výkladoch hrdo vystavené tituly ako Mladý Marx a Engels, Marx v Paríži, Posledná Marxova cesta či fiktívna korešpondencia Milý pápež František, milý Karol Marx. Aj keď frázu o jeho večnom živote Nemci už nevyťahujú, snažia sa poctivo zadefinovať jeho miesto v domácich, ale aj vo svetových dejinách. Denník Die Welt tvrdí, že od čias Luthera nik nepoznačil nemecký jazyk tak ako práve Marx. Neprišiel len s pojmami nadhodnoty a vykorisťovateľov. Jeho nekompromisne priamy slovník obsahoval aj výrazy ako Bluthund (krvavý pes) či neprekonateľný Fachidiot – človek vysoko špecializovaný vo svojom odbore, ale úplný nedouk vo všetkom ostatnom. Ktovie, či by túto nelichotivú nálepku od neho neschytali jeho dnešní nekritickí obdivovatelia. Kandidáti by sa našli neraz aj v mnohých zákonodarných zboroch.

Tyrania alebo slastná budúcnosť?

Možno je to len náhoda, že v čase vstupu nového zákona o ochrane osobných údajoch bodujú na čele predajnosti beletrie a literatúry faktu knihy o hrozbe digitalizácie, moci superpočítačov a dôležitosti sociálnych médií. Bol to Ray Bradbury, ktorého hrdina v päťdesiatych rokoch prišliapol motýľa pri poľovačke na tyranosaura a spôsobil zmenu dejín o milióny rokov. Efekt motýlích krídel, keď malá zmena na začiatku spôsobí kolaps systému na konci, je veľmi obľúbený motív futuristov.

Frank Schätzing po úspešných Bleskových správach (Ikar 2015) v novinke Tyrania motýľov pracuje s obvyklými prvkami apokalyptických príbehov, ako sú paralelné svety, biokybernetické zbrane či všetko vediaci superpočítač. ARES (Artificial Research and Exploring Systems) síce nesie meno boha vojny, ale nie je Skynetom z Terminátora, usilujúcim sa o vymazanie ľudstva. Skutočná hrozba mávnutia motýlími krídlami tkvie v možnom prechode do iného sveta, kde existujú dvojníci každého z nás a kde prítomnosť jedinca, ktorý tam nepatrí, môže spôsobiť katastrofu.

Kým Schätzing predstavuje rozprávku pre dospelých, filozof Richard David Precht (po slovensky Kto som? Ikar 2009) sa snaží o čo najúprimnejšie pomenovanie stavu, v ktorom sa nachádzame, a do ktorého sa môžeme dostať, vo svojich esejach Lovci, pastieri, kritici. Na rovinu hovorí, že všade, kde stroj dokáže nahradiť človeka, sa tak stane. Snaží sa byť optimista. V prvom rade by sa ľudstvo nemalo zameriavať na zdokonaľovanie technológií, ale riešiť otázku, čo nimi chceme dosiahnuť. Na čele tohto záujmu by mali byť politici, ktorí sa správajú ako turisti naťahujúci sa o lehátka na Titanicu, a existenciu internetu si uvedomili len včera.

Alternatíva pre romantikov

Ninu George si môžu čitatelia pamätať vďaka pozoruhodnému románu o majiteľovi knižnej apatieky, ktorý dokázal každému zákazníkovi nájsť knihu na jeho trápenie (Levanduľová izba). V novinke Krása noci sa prepája osud uznávanej biologičky Claire a devätnásťročnej Júlie, priateľky jej syna, nádejnej speváčky a zároveň náhodnej svedkyne aféry v parížskom hodinovom hoteli. Spoločná dovolenka sa stáva pre obe hľadaním odpovedí na otázky, čo skutočne chcú od života.

Nina George: Krása noci, zdroj: Verlag Knaur (zdroj: Archív SME)



Láska sa naozaj nekončí nikdy. Ak sa vám to zdá ako prefláknuté klišé, začítajte sa do listov neznámej z pera vyše deväťdesiatročnej spisovateľskej legendy Martina Walsera Vôbec všetko, ktorého alter ego posiela vyznanie osobe, ktorá nemá meno ani existenciu, ale o to väčšmi ju odosielateľ miluje.

Krása formy a obsahu

Knihy by sa nemali hodnotiť podľa obálky. O tom ako autor niečo viem. Všetko, s čím som sa doteraz z tvorby ilustrátorky Kat Menschikovej stretol, bolo jednoducho úžasné. Či to bola fínska sága Kalevala, alebo poviedky Haruki Murakamiho, o Kafkovi a Shakespearovi nehovoriac. A teraz si k tomu pripočítajte, že opätovne dvojfarebne pretavila do dych vyrážajúcich obrázkov Strašidelné poviedky Edgara Allana Poea. A dokonalosť celého uzatvára fakt, že tri príbehy: Zradné srdce, Čierna mačka a Diabol vo zvonici, ktoré vyšli v novom preklade, vybral v roku 1861 do časopisu Vremja sám Fjodor Michailovič Dostojevskij, ktorého vtedajší doslov v tomto malom klenote nájdete tiež. Ako povedal popredný nemecký kritik Denis Scheck: Ak hľadáte stretnutie so skutočnou literatúrou, prečítajte si tieto krásne ilustrované vydania!

Edagr Allan Poe: Strašidelné poviedky, zdroj: Galiani Verlag Berlin (zdroj: Archív SME)



Die Andere Bibliothek (Iná knižnica) svojím názvom ani trochu nezavádza čitateľov. Pri každej ich knihe má skutočný bibliofil pocit, že ju musí čítať v rukaviciach, čomu zodpovedá aj výrazne vyššia cena okolo 35 – 40 eur. Zoznámenie sa s ich edíciou by ste mohli začať smutno-satirickým románom Selmeniáni, od hviezdy jidiš modernizmu a básnika Moische Solomonoviča Kulbaka. Príbeh o plazivej sovietizácii tradičného ruského židovstva vyšiel pôvodne ako román na pokračovanie v novinách v Minsku. Selmeniáni sú veľkou židovskou rodinou, ktorej životný priestor postupne ničí ruská revolúcia. Za satirické napadnutie stalinskej sovietskej moci prišla odplata. V rámci vykonštruovaného procesu ho odsúdili za „antisovietsku špionáž“ a zastrelili v nedožitých 42 rokoch.



Kam v lete a prípravy na jeseň

Pri plánovaní letných dovoleniek by vám mohla pomôcť cestovateľská séria Gebrauchsanweisung für – Návod na použitie z dielne Piperu. V mäkkej väzbe a formáte A5 vydávané príručky o krajinách a obľúbených turistických cieľoch napísali autori, ktorí na opisovaných miestach žijú, a tak nedostávate do rúk len sumár odporúčaných ubytovní, stravovacích zariadení a obchodov, ale pomôžu vám fakticky spoznať onen vznešene nazývaný genius loci – duch miesta, ktorý hodláte navštíviť.

Celkove sa vydavateľstvá už chystajú na jeseň. Zatiaľ to vyzerá tak, že by knižný trh nemala prevalcovať žiadna marketingovo nafúknutá pseudokniha. Bastei Lübbe plánuje limitovanú edíciu Pilierov zeme Kena Folletta, keďže uplynie tridsať rokov od jeho prvého vydania. Viac ako chválenie sa rekordom takmer osemdesiat reedícií, ktorý doteraz nik nezlomil, pôjde zrejme len o podporu predaja Ohnivého stĺpu.