Dobrodružstvá na hawkingovský spôsob

Hawkingovci vytvorili napínavé dobrodružné príbehy prekypujúce zaujímavými poznatkami o vesmíre a fyzike.

14. jún 2018 o 12:03 JANA KORČEKOVÁ

Lucy & Stephen Hawkingovci: Gregorove tajné výpravy do vesmíru (Slovart 2008)(Zdroj: Archív SME)

Fascinácia vesmírom sa často zrodí už v detstve. Vďaka Stephenovi Hawkingovi a jeho dcére Lucy Hawkingovej majú aj detskí čitatelia k dispozícii množstvo zrozumiteľne sformulovaných a pútavých vedeckých poznatkov o vesmíre. Ich príbehy o dobrodružstvách chlapca Gregora, ktorého fascinuje vesmír, v slovenčine vydalo vydavateľstvo Slovart. Tento rok vyšiel piaty diel tejto knižnej série.

Gregorove tajné výpravy do vesmíru

Gregor túži mať počítač, hrať počítačové hry a zaujíma ho vesmír. Jeho rodičia však majú úplne odlišnú predstavu o tom, ako by mali vyzerať Gregorove túžby, voľnočasové aktivity a vlastne celý jeho život. Nemajú radi výdobytky modernej techniky. Nevlastnia auto, dokonca ani mobil. Oblečenie perú ručne a doma svietia sviečkami. V záhrade vyčlenili pre Gregora kúsok pôdy. Možno z neho vyrastie pestovateľ biozeleniny, nádejali sa.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



(zdroj: )



Tento kúsok pôdy Gregorovi neponúka veľa možností, ako sa zahrať či popustiť uzdu fantázii. Opustená susediaca záhrada, pripomínajúca džungľu, to je už iná káva. Nikoho preto asi neprekvapí, že ju rodičia označili ako zakázané územie. Vďaka Freddymu, Gregorovmu prasaťu, sa mu naskytla nečakaná príležitosť zoznámiť sa s novými susedmi. S dievčaťom Ankou a jej otcom Erikom, významným vedcom. Erik disponuje okrem obrovského množstva poznatkov o vesmíre a fyzike aj Kozmom, najvýkonnejším počítačom na svete. Kozmos rád rozpráva, čo všetko vie a dokáže. Napríklad vytvoriť dvere do vesmíru, ktoré umožňujú cestovať ním. Vďaka Kozmovi sa Gregor ocitol na naozajstnej kométe! Táto rodina, taká veľmi odlišná od tej jeho, úplne zmenila Gregorov život. Gregor je novými susedmi nadšený. To však nemožno povedať o zvláštnom Dr. Radačovi. Ten má s Erikom nevybavené účty. Rozhodol sa mu pomstiť a tiež využiť Kozma na realizáciu svojho zlovestného plánu.

Gregorova vesmírna naháňačka za pokladom

„Budem hľadať známky života v slnečnej sústave. Začíname hľadaním života na Marse!“ Oznámil Erik nadšene. Lenže Svetová vesmírna agentúra, nové Erikovo pracovisko, sa nachádza v USA. Po tejto informácii sa Gregorov svet zrútil. Jedného dňa však dostal naliehavú správu, v ktorej ho Anka žiada, aby za ňou čím skôr pricestoval do USA. Tvrdí, že našla odkaz od mimozemšťanov! Rušno je aj v Erikovej novej práci. Svetová vesmírna agentúra vyslala na Mars robota Homéra, ktorý má preskúmať planétu a odhaliť, či tam niekedy existoval život. Homérovi sa podarí pristáť na Marse, ale začne sa správať nepochopiteľne. Gregor a Anka sa domnievajú, že s Marsom súvisí tajomná správa, ktorá podľa nich obsahuje hrozivý odkaz. Planéta Zem je v ohrození! Vesmírna naháňačka sa môže začať.

(zdroj: )

Gregor a veľký tresk

Spoznávanie vesmíru a napredovanie vedy má veľký význam pre celé ľudstvo. Napodiv, existujú aj ľudia, ktorí sú nielen proti skúmaniu vesmíru, ale aj proti vede samotnej. Erik sa chystá skúmať prvopočiatky vesmíru vo Veľkom hadrónovom urýchľovači. Tajná organizácia, združujúca odporcov vedy, sa rozhodla zničiť chystaný experiment a spolu s ním aj vedu. Gregor s Ankou tomu chcú zabrániť.

Gregorov nerozlúštiteľný kód

Na planéte Zem sa začali diať zvláštne veci. Bankomaty chrlia peniaze, počítačové systémy náhodne vykazujú chyby a zrazu vypadne elektrina na celom svete. Akoby to nestačilo, Kozmos sa začal správať veľmi neobvykle a svojím správaním nielen komplikuje Gregorovo a Ankino pátranie, ale dostáva ich do veľmi nebezpečných situácií.

Erik sa domnieva, že sa niekomu podarilo vytvoriť kvantový počítač, pomocou ktorého preniká do všetkých systémov na Zemi. Kto je tvorcom kvantového počítača a čo chce dosiahnuť? Gregor s Ankou chcú nájsť odpovede na tieto otázky a tiež zastaviť chaos, ktorý panuje na Zemi. Kým nájdu tajomného nepriateľa, musia čeliť nielen nevypočítateľnému Kozmovi, ktorého pomoc nevyhnutne potrebujú, ale aj armáde robotov.

(zdroj: )

Gregor a modrý mesiac

Hľadáme astronautov! Hlása nadpis prihlášky do vesmírneho tábora. V tábore budú deti školené a testované a tie najlepšie z nich majú v budúcnosti cestovať na Mars. Gregorovi a Anke sa podarilo získať miesto v tomto tábore. Počiatočná radosť však postupne slabne pod vplyvom nepriaznivých a záhadných udalostí. Na Europe, jednom z Jupiterových mesiacov, sa nachádza neobvyklá diera v ľade. Erik musel odísť z novej práce, z vedenia Kozmodrómu 2, medzinárodného vesmírneho zariadenia. A práve na tomto mieste sa koná vesmírny tábor! Zvláštne správanie zamestnancov Kozmodrómu 2, pravidlá a zadané úlohy naznačujú, že nie je všetko v poriadku...

(zdroj: )

Je možný únik z čiernej diery?

Poznatky o vesmíre a fyzike sú čitateľom Gregorových dobrodružstiev sprostredkované rôznym spôsobom. Sú súčasťou príbehov vrátane dialógov postáv. V príbehoch sú umiestnené aj samostatné texty rôznej dĺžky a vedecké eseje viacerých vedcov. Čitatelia sa vďaka nim napríklad dozvedia, čo sú exoplanéty alebo ako vzniká čierna diera a či sa z nej dá vyslobodiť.

Čiernobiele ilustrácie oceňovaného ilustrátora Garryho Parsonsa dokonale vystihujú dej a súčasťou kníh sú tiež obrazové prílohy, ktoré obsahujú fascinujúce fotografie. Umožnia čitateľom prezrieť si odvrátenú stranu Mesiaca, stred Mliečnej cesty alebo zrážku galaxií.

Zlepšovanie imidžu fyziky

Hawkingovci vytvorili napínavé dobrodružné príbehy prekypujúce zaujímavými poznatkami o vesmíre a fyzike. Tým sa však zoznam ich predností nekončí. Autori zdôrazňujú potrebu ochrany našej planéty, pričom prezentujú názor, že na jej ochrane sa má podieľať aj veda. Zároveň opisujú reálne hrozby, ktoré hrozia jej obyvateľom (zneužitie technológií), alebo sú jej súčasťou (šikana, kyberšikana).

Knižná séria o Gregorových dobrodružstvách má potenciál zaujať aj detských čitateľov, ktorých pri slove fyzika oblieva pot a slovo veda má uspávací účinok. Zaujme aj dospelých, ktorí sa nedajú odradiť nálepkou detská kniha. Na príbehy o vesmírnych dobrodružstvách, o boji dobra proti zlu a veľkých priateľstvách predsa nie sme nikdy príliš starí.



Autorka je knihovníčka