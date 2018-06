SlavCon – malý con s veľkými ambíciami

SlavCon už tradične patrí k tým povedzme serióznejším festivalom fantastiky

14. jún 2018 o 12:05 LUCIA LACKOVIČOVÁ

SlavCon už tradične patrí k tým povedzme serióznejším festivalom fantastiky. Ten ostatný sa udial začiatkom mája a bol vydarenejší než minuloročný. DK Dúbravka mu veľkosťou pristane a obvyklé festivalové tri dni sú v tomto prípade tak akurát, aby bol program dostatočne pestrý a pritom neuponáhľaný. Navštevuje ho o čosi staršie publikum ako napríklad IstroCon, resp. Comics Salón, a je viac zameraný na žánrovú literatúru. Na tohtoročnom sa okrem predstavenia knižných noviniek žánru fantastiky dalo zabaviť aj rôznymi prednáškami, stredovekými tancami, workshopmi, učením zaklínadiel v štýle Harryho Pottera či nácvikom metlobalu.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Sumár 2017

Zaujímavá bola sobotňajšia sumarizácia slovenskej fantastiky, ktorá vyšla minulý rok. Ak niekto tvrdí, že na Slovensku sa fantastika nepíše, možno o nej prosto len nevie, preto stručný sumár toho, čo sa v danom žánri urodilo v roku 2017.

Artis Omnis priniesol dve časti z historickej fantasy trilógie od Juraja Červenáka Oceľové žezlo a Dračia cárovná, či young adult Venile od Valentíny Sedilekovej. Z dielne vydavateľstva Hydra vyšiel sci-fi Kontakt od Marka E. Pochu, temná mestská fantasy Prehnité mesto od Lenony Štiblaríkovej, romantická young adult fantasy Potomkovia bohov – Stará kliatba od Vity Jamborovej, mestská fantasy Príšery z prímestskej štvrte od Kataríny Soyky. Vydavateľstvo Pars Artem vydalo dielo zo sveta keltských mýtov a legiend od Zuzany Kuglerovej, v Artfore vyšla veľmi zaujímavá orwellovská vízia utópie a antiutópie od Alexandry Salmely - slovenskej autorsky žijúcej vo Fínsku, Elist publikovalo prvý diel upírskej ságy od Emily D. Beňovej – Posolstvo či Ako sa netopier Badly stal letovým dispečerom od autorky Mary Roe, Vladimíre Šebovej vyšiel vo vydavateľstve Citadella druhý diel trilógie Hypersomnia a vydavateľstvo Slovart prinieslo druhú časť historickej fantasy pre mladších čitateľov Legenda o Braslavovi – Za hlasom krahulca od Ivany Jungovej. Trio Publishing sa spolu s Danielom Hevierom pustilo do košatého projektu Chymeros – Stopy vedú do temnoty, vydavateľstvo Marenčin PT publikovalo mysteriózny triler Romana Kulicha Krik nevinných a zbierku poviedok od ženských autoriek na tému strach s názvom V zajatí strachu. Vyšiel aj zborník najlepších poviedok fantastiky zo súťaže Martinus Cena Fantázie s titulom Fantázia 2017.

(zdroj: )

Dva krsty +

Knihy sa na tohtoročnom SlavCone krstili len dve - novinka Whiskey, krv a striebro od Martina Hatalu a poviedková antológia Žena s drakom. Prvá z nich vyšla z dielne vydavateľstva Artis Omnis, ktoré si autora pamätalo ako jedného z dávnejších výhercov súťaže Martinus Cena Fantázie. Hatala je snaživý, a okrem toho, že sa pokúša zviditeľniť písaním, realizuje sa aj prostredníctvom stand-upu. Knihu mu na SlavCone pokrstil Ján Gordulič. Western, s už tradične kvalitnou obálkou od Martina Cuca Luciaka, je o súkromnom vyšetrovateľovi Christopherovi Orchandovi, ktorý pátra po monštrách a nadprirodzených bytostiach. Americké prostredie tridsiatych rokov minulého storočia sa pretne aj s bývalým Československom. Tak trochu detektív Marlow či Hammer, zmiešaný so záhadami v štýle Scooby-Doo, môže evokovať zapadnuté spomienky na štýl, ktorý bol populárny pred niekoľkými rokmi a v ktorom sa klasiky žánru prerábali na absurdnú fantastiku, ako napríklad Pýcha, predsudok a zombie alebo filmy Abraham Lincoln vs. zombie či Kovboji a votrelci. Na rozdiel od prvého spomínaného prirovnania však na románe Whiskey, krv a striebro poznať kvalitnú redakčnú prácu.

Antológia Žena s drakom od zostavovateľky Františky Vrbenskej je tretím dielom plánovanej štvordielnej série a nájdu sa v nej kvalitné horory aj nekvalitné fantasy poviedky. Je to nevyvážený mix textov s jednotiacou líniou ženských autoriek a silných ženských hrdiniek. Spolukrstiteľomvšak bol muž, Mark E. Pocha.

O románe Parstelvan viem už niekoľko rokov. Viem o ňom napriek tomu, že tento román ešte nevyšiel. Nejaký čas to vyzeralo tak, že ani nevyjde, ale autorka Silvia Zeumerová sa nevzdala a išla vytrvalo za svojou métou. K nevydanej knihe vzniklo už niekoľko profesionálne vyzerajúcich filmových trailerov, ktorým môžu pokojne závidieť aj niektoré blockbustre. Pripomienky editora si Zeumerová vzala k srdcu, román prerobila a vzišlo z toho dielo, ktoré na knižných trh onedlho prinesie vydavateľstvo Albatros.

Workshopy

Vydavateľstvo Hydra počas sobotňajšieho programu usporiadalo workshop pre záujemcov o vyšperkovanie poviedok, azda aj takých, ktoré sa zapojili do tohtoročnej Martinus Ceny Fantázie. Popri literárnom workshope v rovnakej miestnosti zopár odvážlivcov, vrátane mňa, písalo poviedku na počkanie. Témy boli dve: Strach a Slovo, a na záver všetci svoje výtvory prečítali nahlas. Ak niekto tvrdí, že nemá čas písať, nech si len tak sám pre seba spraví podobnú akciu. Na SlavCone 2018 sa totiž zistilo, že za hodinu môžu vzniknúť aj vynikajúce texty. Iste, menšie odstátie a následné okresanie by žiadnemu z nich nezaškodilo. Ale všetky poviedky, ktoré autori napísali za limitovaný čas do jednej hodiny, boli výborné na počúvanie, mali príbeh a mnohé nečakanú pointu. Možno to bolo preto, že do podobných aktivít sa nezvyknú zapojiť úplní autorskí začiatočníci a sú to už čiastočne vypísaní ľudia. Pravdou však je, že tieto poviedky boli lepšie než nadpolovičná väčšina diel, ktoré prichádzajú do Martinus Ceny Fantázie. Súťaž napokon vyhral Michal Brat s poviedkou na tému Strach.

A čo sa dá odniesť ako jednotiaci prvok autorov fantastiky, ktorí sa prezentovali na tohtoročnom SlavCone? Azda to, že k úspechu alebo aspoň k vydaniu knihy sa dá dopracovať tak, že prosto pôjdete s kožou na trh. A ak sa autori budú snažiť dostatočne dlho a budú ochotní prepisovať, nakoniec sa predsa len nájde niekto, kto im dielo vydá. Plus, keď pochopia, že na literárny úspech provinčných rozmerov treba ísť aj trošku okľukou. Pomôže pri tom spoločensky zodpovedná téma, príklad z vlastného života, stand-up, herectvo a filmový trailer a, samozrejme, účasť na conoch.



Autorka je organizátorka Martinus Ceny Fantázie a moderátorka knižných besied